2024.12.16 13:28

Будет реконструирован символ микрорайона Науининкай „Таксопарк“

 
ru.DELFI.lt
Opera-performansas ''Saulė ir jūra'' Vilniuje
Opera-performansas ''Saulė ir jūra'' Vilniuje
ФОТО: DELFI / Kiril Čachovskij

Зданию „Таксопарка“, который уже стал символом микрорайона Науининкай, в этом году исполнилось 50 лет. 8-этажное здание было построено в 1974 году на перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено и Пелесос. За 50 лет оно пережило немало перемен, однако сохранило свою уникальную конструкцию. Сейчас здание принадлежит компании T Parkas, которая с помощью банка Urbo намерена дать ему второе дыхание, пишет портал madeinvilnius.lt.

Половину своей „жизни“ здание было таксопарком. В нем стояло больше 500 такси, находилась администрация, таксопарка, диспетчерская, автосервисы. После восстановления независимости страны государственной компании, руководящей такси, не осталось, однако в здании по-прежнему работали автосервисы, стоянки, автомойка, магазины.

Поскольку у здания не было одного хозяина, его состояние ухудшалось, но благодаря уникальной части конструкции – серпантину – здание привлекало режиссеров, создателей музыкальных клипов, фильмов. Здесь сняли одну серию сериала „Горец“ (Highlander).

В 2015 г. во время фестиваля уличного искусства Vilnius Street Art британский поэт-аноним Mobstr написал на здании In the future every building will be world-famous for fifteen minutes (В будущем каждое здание на 15 минут обретет славу во всем мире). После этого фото здания „Таксопарка“ публиковали на страницах изданий всего мира.

Сейчас здание принадлежит компании T Parkas, которая старается модернизировать его и использовать для коммерческой, а также художественной деятельности. 4 последних этажа оборудованы под офисы.

Процесс ускорился благодаря 4-миллионному кредиту банка Urbo. Представитель банка Юлюс Ивашка сказал, что проект с самого начала привлек внимание банка.

„Само здание „Таксопарка“ стало символом не только Науининкай, но и всего Вильнюса. (...) В течение нескольких недель мы согласовали все детали договора и, надеемся, дали серьезный толчок для того, чтобы „Таксопарк“ стал живой частью вильнюсской карты бизнеса, развлечений и культуры“, – сказал он.

В соответствии с новым проектом, на 1 и 2 этажах здания будут торговые помещения, места предоставления услуг, спортзал, на третьем и четвертом - культурные учреждения и заведения общепита, а на 4 последних – административные помещения. В здании запланированы два панорамных лифта.

„Согласно планам, на 4 этажах смогут работать до 800 человек. Внизу здания уже работает автомузей и спортклуб, они останутся, появятся новые услуги“, – сказал заместитель директора T Parkas Альфредас Эйтутис.

Самый яркий акцент „Таксипарка“ - показ оперы-перформанса „Солнце и море“, который впервые состоялся в 2021 году. Эта постановка произвела такой фурор, что ее показывают в парке ежегодно.

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