Будет реконструирован символ микрорайона Науининкай „Таксопарк“

Зданию „Таксопарка“, который уже стал символом микрорайона Науининкай, в этом году исполнилось 50 лет. 8-этажное здание было построено в 1974 году на перекрестке ул. С.Даряус ир С.Гирено и Пелесос. За 50 лет оно пережило немало перемен, однако сохранило свою уникальную конструкцию. Сейчас здание принадлежит компании T Parkas, которая с помощью банка Urbo намерена дать ему второе дыхание, пишет портал madeinvilnius.lt.