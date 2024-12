Будет реконструирован символ микрорайона Науининкай „Таксопарк“

В 2015 г. во время фестиваля уличного искусства Vilnius Street Art британский поэт-аноним Mobstr написал на здании In the future every building will be world-famous for fifteen minutes (В будущем каждое здание на 15 минут обретет славу во всем мире). После этого фото здания „Таксопарка“ публиковали на страницах изданий всего мира.