Больше всех от прекращения транзита российского газа пострадали Газпром и Преднестровье

Бывший Советский Союз, а затем Россия потратили полвека на создание значительной доли европейского газового рынка. На пике она достигала около 35%. Однако, сначала втрожения РФ в Украину в 2022 году ЕС сократил свою зависимость от российской энергии, увеличив закупки трубопроводного газа из Норвегии и СПГ из Катара и США.В 2018 году годовой объем экспорта трубопроводного газа из России в Европу достиг рекордного уровня в 201 млрд кубометров. В 2023 году Россия, после ее собственного отказа от поставок в большинство стран ЕС, поставила в Европу через Украину лишь около 15 млрд м3 газа.Российский газ все еще поставляется в Европу по трубопроводу „Турецкий поток“, который проходит через Черное море в Турцию, Болгарию, Сербию или Венгрию. Однако его пропускная способность лишь 31,5 млрд м3, половина из которой зарезервирована для снабжения Турции.Другие прямые маршруты поставок российского газа в Европу - газопроводу „Ямал-Европа“ через Беларусь и „Северный поток“ под Балтийским морем были перекрыты ранее. Последний - в результате подрыва.С прекращением транзита РФ лишилась второго по объему источника экспортной валютной выручки.