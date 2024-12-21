Больше поездок, длиннее маршруты: изменения транспортных привычек жителей Литвы во время праздников

Чаще арендуют автомобили
По словам менеджера каршеринга Bolt Drive Сваянаса Алюкониса, в праздничные недели в каршеринговых автомобилях садится значительно больше людей - в последнюю неделю декабря на 12-14 проц. больше поездок. В начале января количество поездок должно быть еще вырастет — как показывают данные на начало 2024 года на первые недели года приходится до 16% больше поездок, чем обычно.
„Кроме того, в последние недели декабря сами поездки становятся заметно длиннее - среднее количество пройденных километров за этот период увеличивается на 75-80 %“, - говорит С.Алюконис.
Еще более существенно - более чем в два раза - увеличивается протяженность тех поездок, которые начинаются или заканчиваются в одном из литовских аэропортов.
„Проанализировав данные, можно предположить, что расстояния настолько увеличиваются, потому что часть этих поездок совершают соотечественники, вернувшиеся из отпуска за границей, которые выбирают сервис каршеринга для поездок в свои родные города, которые находятся на более дальних расстояниях от Вильнюса или Каунаса“, — говорит руководитель Bolt Drive.
Наиболее частое место заказа - аэропорт
По данным платформы Bolt, спрос на услуги такси в декабре также существенно возрастает — количество поездок в декабре на пятую больше обычного.
Кроме того, по данным компании Bolt за 2024 год, место, где клиенты чаще всего заказывали поездку, является Вильнюсский аэропорт. Однако в декабре количество заказов в аэропорты как Вильнюса, так и Каунаса увеличивается еще более существенно.
„Действительно, после Нового года, в первую неделю января, поездки в аэропорты и обратно становятся еще более интенсивными, а после праздничного периода они возвращаются к нормальному уровню“, — говорит Лаймонас Якштис, руководитель оперативного отдела компании Bolt.
Спешат в торговые центры
Данные Bolt показывают, что жители также пользуются услугами такси для праздничных покупок.
„Неудивительно, что наблюдается особенно активное движение в торговые центры и обратно. Хотя значительная часть горожан ездит в торговые центры на собственных автомобилях – мы это видим по переполненным парковкам, – значительная часть выбирает другие способы передвижения. Мы замечаем, что когда до Рождества остается две недели, количество поездок в направлении торговых центров Вильнюса и Каунаса увеличивается на треть, а за неделю до Рождества - даже на 50%“, - говорит Л. Якштис.
По словам менеджера каршеринга Bolt Drive С.Алюкониса, данные праздничного сезона платформы показывают, как альтернативные мобильные решения адаптируются к потребностям людей и помогают обеспечить комфортное и эффективное передвижение как в городе, так и за его пределами.
„Привычки людей, живущих в городах, быстро меняются, и прогнозируется, что спрос на услуги использования транспортных средств будет только расти. Это определяется не только растущей доступностью услуг, но и желанием людей найти удобные, гибкие и более экологичные способы передвижения“, — говорит С. Алюконис.