Больше поездок, длиннее маршруты: изменения транспортных привычек жителей Литвы во время праздников

„Действительно, после Нового года, в первую неделю января, поездки в аэропорты и обратно становятся еще более интенсивными, а после праздничного периода они возвращаются к нормальному уровню“, — говорит Лаймонас Якштис, руководитель оперативного отдела компании Bolt.

„Неудивительно, что наблюдается особенно активное движение в торговые центры и обратно. Хотя значительная часть горожан ездит в торговые центры на собственных автомобилях – мы это видим по переполненным парковкам, – значительная часть выбирает другие способы передвижения. Мы замечаем, что когда до Рождества остается две недели, количество поездок в направлении торговых центров Вильнюса и Каунаса увеличивается на треть, а за неделю до Рождества - даже на 50%“, - говорит Л. Якштис.