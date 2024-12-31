Бизнес в шоке: с завтрашнего дня вступает в силу запрет на экспорт, о котором никто не знал

Министерство экономики и инноваций сообщило, что в начале декабря было принято решение об ограничении авиаэкспорта части товаров двойного применения, их можно экспортировать только в 10 стран.
Тогда Минэкономики, которое возглавляла Аушрине Армонайте сообщило, что правительство одобрило предложение о дополнении Национальный список товаров двойного применения, чтобы ограничить экспорт товаров, которые могут быть использованы Россией в войне с Украиной, в третьи страны. Сообщалось, что цель этих изменений - снижение угроз для литовского общества.
„В обновленном списке не будет товаров, которые уже включены в списки ЕС. В список включат новые товары, которые, возможно, используют в российских военных системах. Такой шаг было решено предпринять, в ответ на тенденции экспорта, показывающие, возможные случаи обхода санкций irи использования этих товаров в военных действиях.
Было также решено ввести запрет на использование других приоритетных товаров, которые используют в российских военных технологиях, которые были найдены в Украине на поле боя, запрещен их экспорт на самолетах. Этот запрет не распространяется на перевозку в страны-партнеры или Украину.
Сейчас Минэкономики возглавляет Лукас Савицкас. Минэкономики отмечает, что такое решение окажет значительное воздействие на жизнеспособность промышленности Литвы, создающей высокий ВВП.
Представители бизнеса были возмущены тем, что эти изменения были приняты в спешке, тихо, без обсуждения с бизнесом и без оценки влияния на экономику.
По словам главы Unicorns Lithuania Гинтаре Вербицкайте, их компания об этих изменениях узнала только сегодня утром. Эти ограничения коснутся компании Hostinger, которая предоставляет услуги серверов.
Глава ассоциации Infobalt Симонас Черняускас сказал, что с учетом нынешнего геополитического контекста он поддерживает такие ограничения, но отмечает, что к ним надо подготовиться, вопросы надо обсудить с бизнесом.
„Такая практика, когда бизнес узнает о переменах перед праздниками от своих партнеров по логистике, недопустима. Обращаем внимание на то, что в соответствии с порядком, который вступит в силу с 1 января, некоторые товары на самолетах нельзя экспортировать в Южную Америку, Африку и страны Юго-Восточной Азии“, – сказал Delfi Черняускас.
Правда, он прибавил, что первичная реакция нового состава министерства и обещание пересмотреть порядок, обнадеживает.
Министерство экономики сообщает, что на ближайшем заседании правительства попросит остановить вступление нового порядка в силу.
„Мы понимаем, что помощь Украине важна, но без дискуссий, поиска рационального решения вводить масштабные ограничения для бизнеса победы мы не добьемся.
Мы уже слышим, что бизнес загружает товары в грузовики и везет в соседние страны для дальнейшего экспорта. Решение не достигает цели, только вводит дополнительные ограничения и приводит к убыткам наш бизнес. На ближайшем заседании правительства мы постараемся подкорректировать решение, представим рациональные способы пресечения обхода действующих санкций“, – сказал министр Савицкас.
По словам министра, при принятии этих ограничений не была проведена оценка влияния решения на экономику и оценка бизнес-компаний, не предоставлялась информация о том, сколько и каких товаров двойного применения экспортируют, не учитывают регулирование в соседних странах.
Министр намерен инициировать дополнительные дискуссии с заинтересованными странами и предложить механизмы, которые позволят обеспечить как интересы нацбезопасности, так и воздействие на литовский бизнес.