Бизнес в шоке: с завтрашнего дня вступает в силу запрет на экспорт, о котором никто не знал

„В обновленном списке не будет товаров, которые уже включены в списки ЕС. В список включат новые товары, которые, возможно, используют в российских военных системах. Такой шаг было решено предпринять, в ответ на тенденции экспорта, показывающие, возможные случаи обхода санкций irи использования этих товаров в военных действиях.

Тогда Минэкономики, которое возглавляла Аушрине Армонайте сообщило, что правительство одобрило предложение о дополнении Национальный список товаров двойного применения, чтобы ограничить экспорт товаров, которые могут быть использованы Россией в войне с Украиной, в третьи страны. Сообщалось, что цель этих изменений - снижение угроз для литовского общества.

Министерство экономики и инноваций сообщило, что в начале декабря было принято решение об ограничении авиаэкспорта части товаров двойного применения, их можно экспортировать только в 10 стран.

Было также решено ввести запрет на использование других приоритетных товаров, которые используют в российских военных технологиях, которые были найдены в Украине на поле боя, запрещен их экспорт на самолетах. Этот запрет не распространяется на перевозку в страны-партнеры или Украину.

Сейчас Минэкономики возглавляет Лукас Савицкас. Минэкономики отмечает, что такое решение окажет значительное воздействие на жизнеспособность промышленности Литвы, создающей высокий ВВП.

Представители бизнеса были возмущены тем, что эти изменения были приняты в спешке, тихо, без обсуждения с бизнесом и без оценки влияния на экономику.