Бизнес против ужесточения миграционных правил: Литва может потерять 1,2 млрд евро налогов

Как указано в сообщении, по решению МВД с декабря вступили в силу более строгие условия для иностранцев при подаче документов на получение временного вида на жительство в Литве через внешних поставщиков услуг. Принципиальное изменение – граждане третьих стран, планирующие трудоустроиться в Литве, смогут обращаться только в филиал внешнего поставщика услуг, действующий в их стране.