Бизнес против ужесточения миграционных правил: Литва может потерять 1,2 млрд евро налогов

Как указано в сообщении, по решению МВД с декабря вступили в силу более строгие условия для иностранцев при подаче документов на получение временного вида на жительство в Литве через внешних поставщиков услуг. Принципиальное изменение – граждане третьих стран, планирующие трудоустроиться в Литве, смогут обращаться только в филиал внешнего поставщика услуг, действующий в их стране.
По мнению главы МТЛА Повиласа Дрижаса, это решение уходящего правительства сильно ограничит привлечение в Литву недостающих работников, а месячный период между принятием решения и его вступлением в силу слишком короток для адаптации бизнес-процессов к изменениям.
„Мы считаем подобные действия МВД и других ответственных учреждений несоразмерными и безответственными. Из-за внезапно введенных ограничений предприятия только нашего альянса не смогут трудоустроить 4,2 тыс. водителей из-за рубежа“, - говорит П. Дрижас.
По словам П. Дрижаса, нестабильная иммиграционная политика, продолжающаяся последние несколько лет, и постоянно ужесточающиеся требования оказывают негативное влияние на бизнес и государственный бюджет.
„Транспортный сектор уже фиксирует негативные признаки – количество трудоустроенных водителей сокращается, а оценка ожиданий транспортных компаний одна из худших за весь наблюдаемый период“, - говорит П. Дрижас.
По данным Государственного фонда социального страхования (Содры), в апреле этого года застрахованными всеми видами социального страхования были 88,7 тыс. водителей большегрузных и грузовых автомобилей. Число водителей, до этого стабильно росшее, за несколько месяцев резко сократилось на 20 проц., или до 71,1 тысячи в сентябре этого года.
По оценкам МТЛА, решения об ограничении трудоустройства иностранцев должны приниматься комплексно, с учетом национальной безопасности, рынка труда, конкурентоспособности бизнеса и экономических аргументов.
„Если бы государство создало лучшие условия для обеспечения необходимого резерва рабочей силы из-за границы, в следующем году сектор мог бы внести налогов на 1,2 млрд евро. В противном случае могут снизиться доходы от экспорта услуг, а также собираемость налогов“, - цитируется в сообщении П. Дрижас.
По данным Департамента миграции на 1 ноября, действующий вид на жительство в Литве имел 226 921 иностранец. Наибольшее количество временных видов на жительство в стране выдано на основании работы – 116 246.