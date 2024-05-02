Билеты на поезд можно приобрести в 2000 терминалов Perlas

В конце марта билеты на поезда начали продавать также в киосках Narvesen и Lietuvos spauda, сообщает LTG.
Помимо этого, сеть продажи билетов на поезда будет дополнена автоматами по продаже билетов, которые в настоящее время устанавливаются на станциях.
По словам представителей LTG Link, в новых киосках можно будет приобрести единые билеты как на внутренние, так и на международные маршруты, обслуживаемые LTG Link.
По данным компании, в настоящее время около трети всех продаваемых билетов приобретается в кассах на вокзалах.
В заявлении LTG говорится, что на первом этапе в терминалах Perlas будут доступны единые билеты на внутренние и международные направления, а также билеты со скидками, студенческие скидки и билеты для владельцев карт POLA.