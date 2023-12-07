Бензин в Литве за неделю подешевел, дизельное топливо — подорожало

По данным на 4 декабря, средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,52 евро/л, а средняя цена на бензин — 1,48 евро/л. С начала октября бензин в нашей стране остается дешевле дизельного топлива.

За неделю, 27 ноября - 4 декабря средние цены на бензин снизились на 0,04-1,7% во всех сравниваемых странах Балтии и соседних государствах.

Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,49 евро/л и на 0,01 евро/л выше, чем в нашей стране. Для сравнения, средние цены на бензин в Эстонии и Латвии составляют 1,59 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.

Средние цены на дизельное топливо снизились на 0,1-0,9% во всех сравниваемых странах, за исключением Литвы, где средняя цена выросла на 0,2%.

По данным на 4 декабря, дизельное топливо в Литве стоило в среднем 1,523 евро/л, что на 0,003 евро/л ниже средней цены на дизельное топливо в Польше. В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,54 евро/л и 1,62 евро/л соответственно.