Бензин в Литве остается дешевле, чем в Польше

15 января средняя цена на дизельное топливо в Литве составляла 1,51 евро/л, а средняя цена на бензин – 1,42 евро/л.
На прошлой неделе средняя цена на бензин снизилась на 0,4%, или 0,006 евро/л, а на дизельное топливо выросла на 0,1%, или 0,0002 евро/л.
Средние цены на бензин в Эстонии и Латвии за неделю выросли на 0,1% и 1% соответственно.
Средние цены в Литве, Польше и Германии снизились на 0,4-0,9%. Средняя цена на бензин в Польше составляет 1,43 евро/л, что на 0,01 евро/л выше, чем в нашей стране.
Средние цены на дизельное топливо в Литве, Латвии и Германии выросли на 0,1-1%.
Средняя цена снизилась только в Польше – на 0,9%, тогда как в Эстонии средняя цена не изменилась.
Цена на дизельное топливо в Литве на 0,04 евро/л выше средней цены на дизельное топливо в Польше.
В Эстонии и Латвии средняя цена на дизельное топливо в настоящее время составляет 1,56 евро/л и 1,60 евро/л соответственно.
Средние цены на бензин во всех сравниваемых странах Балтии и соседних странах сейчас на 0,4-4,4% ниже, чем год назад, за исключением Польши, где средняя цена на 2,8% выше.
Средние цены на дизельное топливо за последние 12 месяцев во всех сравниваемых странах снизились на 5,8-10,1%, а бензин за этот период больше всего подешевел в Литве: средняя цена снизилась на 4,4%, или 0,07 евро/л.
Больше всего дизельное топливо подешевело в Эстонии: цена снизилась на 10,1%, или 0,18 евро/л.
ЛАЭ напоминает, что в декабре 2023 года оптовые цены на топливо снизились: бензин подешевел на 0,02 евро/л, дизельное топливо – на 0,05 евро/л.
С 1 по 17 января 2024 года оптовые цены на топливо выросли: бензин подорожал на 0,02 евро/л, дизельное топливо – на 0,07 евро/л.