Бензин в Литве на один цент дешевле, чем в Польше

В марте средняя цена литра бензина в Литве снизилась на шесть центов, а дизельного топлива – на восемь центов. По данным агентства, снижение цен на топливо было вызвано снижением маржи производителей примерно на четыре цента и снижением цены на нефть марки Brent примерно на 2 проц. за 4 недели, а также укреплением евро по отношению к доллару США, хотя торговая маржа увеличилась примерно на два цента.
По данным агентства, 31 марта литр бензина на заправках в нашей стране стоил в среднем 1,44 евро, а дизельного топлива – 1,54 евро.
Средние цены на бензин на прошлой неделе выросли на 0,5-1,9 проц. в Эстонии, Польше и Германии, снизились на 0,2 проц. в Латвии и остались неизменными в Литве.
В Польше литр бензина сейчас стоит в среднем 1,45 евро, а в Эстонии и Латвии – 1,58 и 1,54 евро соответственно.
Среди стран Балтии самым дешевым бензин остается в Литве, а дизельное топливо в Эстонии теперь на семь центов дешевле, чем в Литве.
В то же время средние цены на дизельное топливо в Латвии и Польше снизились на 1,3 проц. и 0,2 проц. соответственно, в Литве и Эстонии выросли на 0,1 проц. и 1 проц. соответственно, тогда как в Германии средняя цена осталась неизменной.
В Польше литр дизельного топлива стоит около 1,46 евро, что на восемь центов дешевле, чем в Литве. В Эстонии и Латвии – 1,47 и 1,50 евро соответственно.