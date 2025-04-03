Бензин в Литве на один цент дешевле, чем в Польше

Средняя цена на бензин в Литве за последнюю неделю не изменилась и в настоящее время примерно на один цент ниже, чем в Польше, где цены на бензин выросли. В то же время, по данным Литовского агентства энергетики (ЛАЭ), цены на дизельное топливо на автозаправочных станциях по всей стране за неделю выросли на 1 процент.