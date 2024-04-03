Белорусские компании обходят санкции ЕС, перевозя древесину: часть ее оказывается и в Литве

Руководитель Белорусского расследовательского центра Станислав Ивашкевич говорит, что официально Казахстан, страна с небольшим количеством лесов и импортером древесины, экспортирует древесину в Европейский союз (ЕС) на сумму около 120 млн. евро. По его словам, скорее всего, это белорусская древесина, часть которой через границу также попадает в Литву.
"Мы продолжаем наблюдать интенсивный рост импорта древесины из Казахстана в Евросоюз. По документам, которые нам удалось получить, можно сказать, что часть этой древесины – белорусская. Кроме того, все поставки подозрительны, поскольку лесистость Казахстана составляет всего 4 проц., а сама страна импортирует древесину. Половина существующих лесов состоит из степной древесины, которая малопригодна для промышленной переработки", - сказал в понедельник радио LRT С. Ивашкевич.
"Часть попадает в Литву. Сюда она попадает потому, что древесина импортируется в Польшу и далее развозится по странам ЕС. А Литва не проверяет границы, кроме тех, что с Беларусью. Контрабандисты ввозят через задний вход", - добавил он.
Однако он отмечает, что это не говорит о полной неэффективности санкций, поскольку до санкций Беларусь экспортировала древесины на 1 млрд евро.
По словам главы расследовательского центра, для обхода санкций больше не нужно создавать новые фиктивные компании, достаточно фальсифицировать документы с помощью украденных подписей и печатей, которые вставляются в документ с помощью разных программ.
"Мы видим, что появляются новые способы обхода санкций. Теперь достаточно "нарисовать" документы и на польской границе все работает. Древесина поступает в Казахстан уже по поддельным документам. Проанализировав полученные документы, мы увидели, что подписи и печати идентичны, вокруг графически вставленных объектов видны пиксели, показывающие изменение", - прокомментировал он.
"После звонка указанным лицам один из них открыто заявил, что древесину они везли из Беларуси. А отправитель из Казахстана уверял, что знает эту компанию, что общался с ней и подписывал меморандум, но компания исчезла, бизнес провалился. Мы можем себе представить, что все, что нужно компании – это образец такой печати", - добавил он.
С. Ивашкевич сказал, что, проинформировав об этом власти Литвы и Польши, они ответили, что начнут досудебное расследование по поводу обхода санкций. Но, по его словам, вряд ли подобные обходы удастся предотвратить без помощи центральных институтов ЕС.
Штрафы за такой обход санкций в Польше слишком малы
Польская таможня утверждает, что не может физически проверить все грузы, и не считает подобные действия тяжкими преступлениями, поясняет политолог Мартинас Малужинас. По его словам, штрафы за подобные действия зачастую небольшие и достигают более 100 евро.
"Глава Государственной налоговой инспекции Польши недавно заявил, что после вступления санкций в силу с 5 марта 2022 года были задержаны около 100 партий древесины из России и Беларуси, где есть сомнения в нарушении санкций. В половине случаев были предоставлены доказательства для начала расследования сообщений о санкциях. И я думаю, после расследования будет информация. Но важным фактом является то, что Польша не признает такую перевозку древесины преступлением", - пояснил он радио LRT.
"Часто штрафы символические, иногда составляют всего 115-120 евро", - отметил он.
Он также отметил, что с таким обходом санкций могут мириться из-за кризиса в польской деревообрабатывающей промышленности, что делает продукцию менее конкурентоспособной.
Реагируя на это, акционер и учредитель таможенного посредника Bunasta Юргис Адомавичюс уверяет, что проблемы обхода санкций и транспортировки товаров через Польшу в Литву должны решать правовые институты. По его словам, в обходах виноваты непрозрачные компании, за которые перегруженные функциями таможенники не несут ответственности.
"Здесь мы слышим о подделке печатей и документов. Речь идет о настоящем криминале, который не должен отвечать штрафом в 100 евро", - отметил он.
Он также сообщил, что для снижения готовности некоторых компаний способствовать обходу санкций необходимо обеспечить прозрачные поставки древесины.