Барометр рынка электроэнергии: в июле оптовая цена на электроэнергию в Литве подскочила на 7%

Между тем, средняя цена на электроэнергию Nord Pool за июль снизилась на 18 проц. по сравнению с предыдущим месяцем (до 24,47 евро/МВтч). По словам М. Гиги, такое колебание цен вызвано также снижением выработки электроэнергии: на 7 проц. сократилась выработка ветряными электростанциями и на 9 проц. – солнечными электростанциями.

„Самое большое влияние на цены на электроэнергию оказал рост спроса и в среднем 5- процентное сокращение производства энергии из возобновляемых ресурсов. Это снижение было вызвано сокращением выработки гидроэлектроэнергии, которая, по сравнению с июнем, упала на 16 проц. Также важно отметить, что 18-процентное увеличение производства электроэнергии ветряными электростанциями компенсировало 9-процентное сокращение производства солнечными электростанциями“, – сообщил в пресс-релизе руководитель Elektrum Lietuva Мартинас Гига.

По данным компании Elektrum Lietuva, почасовые цены на электроэнергию в странах Балтии в июле колебались от – 2,01 евро/МВтч до 337,16 евро за мегаватт-час.

Всего в июле этого года в странах Балтии было потреблено 1994 ГВтч электроэнергии, т. е. на 4 процента больше, чем в июле прошлого года, и на 6 проц. больше, чем в июне.

Потребление электроэнергии в Литве составило 979 ГВтч, или на 11 проц. больше, чем в предыдущем месяце. Потребление электроэнергии в Латвии сократилось на 1 проц. до 480 ГВтч, в Эстонии – на 4 проц. до 535 ГВтч.

В прошлом месяце в странах Балтии было произведено 1227 ГВтч электроэнергии – на 4 проц. больше, чем в июне. В Литве объем произведенной электроэнергии в июле, по сравнению с июнем, увеличился на 6 проц. (до 632 ГВтч), производство электроэнергии в Латвии выросло на целых 38 проц., а в Эстонии снизилось на 12 проц.