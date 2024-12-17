Барометр электроэнергетического рынка: за неделю средняя оптовая стоимость электроэнергии в стране выросла на 28%

„Цены на электроэнергию в странах Балтии обусловлены снижением потоков электроэнергии из Финляндии и Швеции, а также сокращением производства гидроэлектростанциями“, – цитируется в сообщении руководитель отдела энергетических решений Elektrum Lietuva Марюс Кетис.
Цены, предлагаемые независимыми поставщиками электроэнергии жителям Литвы, остались стабильными – минимальная фиксированная цена Elektrum Lietuva на прошлой неделе составила 20,851 центов/кВтч с фиксацией на 8 месяцев.
Потребление электроэнергии в регионе Nord Pool выросло до 9 771 ГВтч, незначительно выросло и производство – до 10 672 ГВтч.
В Литве было произведено 68 проц. необходимого стране объема электроэнергии
По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии за рассматриваемый период выросло на 2 проц. (до 614 ГВтч). По сравнению с предыдущей неделей (277 ГВтч), потребление электроэнергии в Литве сократилось на 3 проц. Потребление электроэнергии в Латвии выросло на 2 проц. (до 151 ГВтч), тогда как в Эстонии оно осталось на уровне предыдущей недели и составило 186 ГВтч.
Общий объем производства электроэнергии в странах Балтии на прошлой неделе вырос на 13 проц. – всего было произведено 415 ГВтч. В Литве и Эстонии производство электроэнергии выросло на 24 и 12 проц. соответственно, а в Латвии производство электроэнергии сократилось на 1 проц.
За неделю все три страны Балтии вместе произвели 67 проц. требуемого им объема электроэнергии. Литва произвела 68 проц., Латвия – 66 проц., Эстония – 69 проц. необходимого стране объема электроэнергии.