Барометр электроэнергетического рынка: за неделю средняя оптовая стоимость электроэнергии в стране выросла на 28%

„Цены на электроэнергию в странах Балтии обусловлены снижением потоков электроэнергии из Финляндии и Швеции, а также сокращением производства гидроэлектростанциями“, – цитируется в сообщении руководитель отдела энергетических решений Elektrum Lietuva Марюс Кетис.

По данным компании, потребление электроэнергии в странах Балтии за рассматриваемый период выросло на 2 проц. (до 614 ГВтч). По сравнению с предыдущей неделей (277 ГВтч), потребление электроэнергии в Литве сократилось на 3 проц. Потребление электроэнергии в Латвии выросло на 2 проц. (до 151 ГВтч), тогда как в Эстонии оно осталось на уровне предыдущей недели и составило 186 ГВтч.