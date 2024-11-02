2024.11.02 18:34

Бар „Пьяная вишня“ празднует годовщину работы в столице Литвы

 
ru.DELFI.lt
Baras ”Piana Vyshnia”
Baras ”Piana Vyshnia”
ФОТО: DELFI / Dainius Labutis

Осенью 2024 года бар Piana Vyshnia („Пьяная вишня“) празднует годовщину работы в Вильнюсе, на ул. Вильняус, 17А.

История сети баров Piana Vyshnia началась в 2015 году во Львове (Украина). С тех пор в 9 разных странах открылось больше 60 баров (Украина, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Румыния, Венгрия). По словам представителей компании, Piana Vyshnia – это больше чем напиток. Это возможность остановиться и насладиться мгновением, оценить прелесть жизни и найти время для себя.

За год бар Piana Vyshnia посетило больше 100 000 гостей.

1–3 ноября Piana Vyshnia празднует свой день рождения в столице Литвы! В баре будет звучать живая музыка.

Приходите и ощутите тепло украинского гостеприимства, насладитесь вишневым ароматом и окунитесь в атмосферу праздника.

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