Бар „Пьяная вишня“ празднует годовщину работы в столице Литвы

История сети баров Piana Vyshnia началась в 2015 году во Львове (Украина). С тех пор в 9 разных странах открылось больше 60 баров (Украина, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Румыния, Венгрия). По словам представителей компании, Piana Vyshnia – это больше чем напиток. Это возможность остановиться и насладиться мгновением, оценить прелесть жизни и найти время для себя.