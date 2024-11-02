Бар „Пьяная вишня“ празднует годовщину работы в столице Литвы

История сети баров Piana Vyshnia началась в 2015 году во Львове (Украина). С тех пор в 9 разных странах открылось больше 60 баров (Украина, Словакия, Польша, Литва, Латвия, Эстония, Молдова, Румыния, Венгрия). По словам представителей компании, Piana Vyshnia – это больше чем напиток. Это возможность остановиться и насладиться мгновением, оценить прелесть жизни и найти время для себя.
За год бар Piana Vyshnia посетило больше 100 000 гостей.
1–3 ноября Piana Vyshnia празднует свой день рождения в столице Литвы! В баре будет звучать живая музыка.
Приходите и ощутите тепло украинского гостеприимства, насладитесь вишневым ароматом и окунитесь в атмосферу праздника.