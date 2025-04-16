2025.04.16 07:00

Банкомат просто отключился: директор компании не видела на счету внесенные деньги

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
Įnešdama pinigų į bankomatą vilnietė susidūrė su problemomis
Įnešdama pinigų į bankomatą vilnietė susidūrė su problemomis
ФОТО: Delfi ir asmeninis archyvas

Внесение денег на счет, казалось бы, простая процедура, однако случай читателя Delfi показал, что иногда не все проходит гладко. В Вильнюсе директор компании вносила деньги на счет, в процессе банкомат отключился, а деньги на счету не появились. Через неделю проблема была решена, а банк сказал, чего не делать, чтобы процесс был слаженным.

Глава компании Avokado baldai Катерина Мартинкене рассказала Delfi, что примерно неделю назад, 6 апреля, через банкомат Medus в вильнюсском торговом центре Akropolis она внесла на счет 8000–10 000 евро. Деньги должны были поступить на счет компании в банке Citadele. Женщина сказала, что не сосчитала деньги, поэтому не знала, какая там была сумма.

После того как женщина положила деньги в банкомат, банкомат отключился.

„Казалось, что он перезагружается, я думала, что мне делать, звонить в полицию для фиксации или еще что-то, ведь деньги не мои, а компании. Я позвонила по номеру на банкомате, банк не работал, было воскресенье, меня связали с Ригой“, – рассказала она.

После этого консультант попросила ее заполнить форму в интернете.

Išsijungęs bankomatas

„После этого я несколько дней подряд звонила, мне обещали, что со мной свяжутся, все выяснят. Ведь это не шутки, должна быть ясность, надо платить зарплаты, платить поставщикам“, – сказала женщина.

Журналист портала обратилась в Citadele. Представитель банка Бируте Руткаускайте подтвердила, что им об этой ситуации известно, но по закону о защите данных, банк конкретную ситуацию комментировать не мог.

Правда, 14 апреля деньги на счету компании появились, об этом Delfi сказала Мартинкене.

„В целом, сбои в работе банкоматов бывают редко, это редкие случаи. Если такое случается, клиент должен связаться с банком и написать претензию. Тогда банк связывается с администратором банкомата и потом информирует клиента. Обычно процесс занимает 7-30 дней“, – сказала Руткаускайте.

Citadele

Если клиент пользовался банкоматом не своего банка, то проводят процедуру возврата средств Chargeback, она занимает 45–60 дней.

„Во избежание таких случаев напоминаем клиентам, что в банкомат нельзя класть надорванные купюры и посторонние вещи, иначе банкомат может выйти из строя“, – сказала Руткаускайте.

Компания Wordline Lietuva, которой принадлежат банкоматы Medus, сказал, что все данные об этой ситуации были переданы банку, в котором у клиента есть счет.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии