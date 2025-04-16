Банкомат просто отключился: директор компании не видела на счету внесенные деньги

Глава компании Avokado baldai Катерина Мартинкене рассказала Delfi, что примерно неделю назад, 6 апреля, через банкомат Medus в вильнюсском торговом центре Akropolis она внесла на счет 8000–10 000 евро. Деньги должны были поступить на счет компании в банке Citadele. Женщина сказала, что не сосчитала деньги, поэтому не знала, какая там была сумма.

После того как женщина положила деньги в банкомат, банкомат отключился.

„Казалось, что он перезагружается, я думала, что мне делать, звонить в полицию для фиксации или еще что-то, ведь деньги не мои, а компании. Я позвонила по номеру на банкомате, банк не работал, было воскресенье, меня связали с Ригой“, – рассказала она.