Банкомат просто отключился: директор компании не видела на счету внесенные деньги

Глава компании Avokado baldai Катерина Мартинкене рассказала Delfi, что примерно неделю назад, 6 апреля, через банкомат Medus в вильнюсском торговом центре Akropolis она внесла на счет 8000–10 000 евро. Деньги должны были поступить на счет компании в банке Citadele. Женщина сказала, что не сосчитала деньги, поэтому не знала, какая там была сумма.
После того как женщина положила деньги в банкомат, банкомат отключился.
„Казалось, что он перезагружается, я думала, что мне делать, звонить в полицию для фиксации или еще что-то, ведь деньги не мои, а компании. Я позвонила по номеру на банкомате, банк не работал, было воскресенье, меня связали с Ригой“, – рассказала она.
После этого консультант попросила ее заполнить форму в интернете.
„После этого я несколько дней подряд звонила, мне обещали, что со мной свяжутся, все выяснят. Ведь это не шутки, должна быть ясность, надо платить зарплаты, платить поставщикам“, – сказала женщина.
Журналист портала обратилась в Citadele. Представитель банка Бируте Руткаускайте подтвердила, что им об этой ситуации известно, но по закону о защите данных, банк конкретную ситуацию комментировать не мог.
Правда, 14 апреля деньги на счету компании появились, об этом Delfi сказала Мартинкене.
„В целом, сбои в работе банкоматов бывают редко, это редкие случаи. Если такое случается, клиент должен связаться с банком и написать претензию. Тогда банк связывается с администратором банкомата и потом информирует клиента. Обычно процесс занимает 7-30 дней“, – сказала Руткаускайте.
Если клиент пользовался банкоматом не своего банка, то проводят процедуру возврата средств Chargeback, она занимает 45–60 дней.
„Во избежание таких случаев напоминаем клиентам, что в банкомат нельзя класть надорванные купюры и посторонние вещи, иначе банкомат может выйти из строя“, – сказала Руткаускайте.
Компания Wordline Lietuva, которой принадлежат банкоматы Medus, сказал, что все данные об этой ситуации были переданы банку, в котором у клиента есть счет.