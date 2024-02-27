Банкам придется пересмотреть размер месячной платы за услуги

"Банки могут предлагать и свои варианты, в зависимости от потребностей клиента. Часто предлагаемые банками корзины услуг дороже базовой", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте .

Несмотря на то, что базовая корзина услуг самая дешевая, ее выбирают 1 из 45 жителей, или всего 62 000. Остальные платят больше.

"Банки такие тарифы не предлагали. Чтобы узнать об этом в банке – надо точно знать, чего хочешь", – заметил Йокубаускас.

Центробанк Литвы ежегодно устанавливает стоимость самых необходимых банковских услуг. По нынешним правилам, такие услуги не могут быть дороже 1,47 евро в месяц, а людям, нуждающимся в социальной помощи – 0,73 евро.

За повседневные услуги все клиенты платят по-разному: одним хочется больше наличных, другим переводов по интернету, третьим достаточно открытия счета.

"Банки без какой-либо объективной причины уже повышали тарифы для жителей, чисто из желания побольше заработать", – сказал вице-президент Альянса потребителей Ритис Йокубаускас.

"Меньше 3% выбирают базовую корзину. Это потому, что кредитные ведомства придумали больше вариантов, которые отвечают требованиям клиентов", – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.

Минфин и ЦБ предлагают снизить цены.

"Мы предлагаем пересмотреть содержание основной корзины, чтобы она отвечала потребностям 90% литовских потребителей", – сказал председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус.

Профессор университета управления и экономики ISM Валдоне Даршкувене сказала, что непонятно, как осуществят такое решение.

"Как можно создать продукт, который подойдет 90% всех пользователей?", – вопрошала она.

Начать предлагают с цены - базовая корзина подешевеет на 50 центов в месяц, до 1 евро.

Чипкуте считает, что если государство начнет регулировать цены, то новым участникам будет сложнее прийти на рынок.