Банкам придется пересмотреть размер месячной платы за услуги

"Банки без какой-либо объективной причины уже повышали тарифы для жителей, чисто из желания побольше заработать", – сказал вице-президент Альянса потребителей Ритис Йокубаускас.
За повседневные услуги все клиенты платят по-разному: одним хочется больше наличных, другим переводов по интернету, третьим достаточно открытия счета.
Центробанк Литвы ежегодно устанавливает стоимость самых необходимых банковских услуг. По нынешним правилам, такие услуги не могут быть дороже 1,47 евро в месяц, а людям, нуждающимся в социальной помощи – 0,73 евро.
"Банки такие тарифы не предлагали. Чтобы узнать об этом в банке – надо точно знать, чего хочешь", – заметил Йокубаускас.
Несмотря на то, что базовая корзина услуг самая дешевая, ее выбирают 1 из 45 жителей, или всего 62 000. Остальные платят больше.
"Банки могут предлагать и свои варианты, в зависимости от потребностей клиента. Часто предлагаемые банками корзины услуг дороже базовой", – сказала глава Минфина Гинтаре Скайсте.
"Меньше 3% выбирают базовую корзину. Это потому, что кредитные ведомства придумали больше вариантов, которые отвечают требованиям клиентов", – сказала президент Литовской ассоциации банков Эйвиле Чипкуте.
Минфин и ЦБ предлагают снизить цены.
"Мы предлагаем пересмотреть содержание основной корзины, чтобы она отвечала потребностям 90% литовских потребителей", – сказал председатель правления ЦБ Гедиминас Шимкус.
Профессор университета управления и экономики ISM Валдоне Даршкувене сказала, что непонятно, как осуществят такое решение.
"Как можно создать продукт, который подойдет 90% всех пользователей?", – вопрошала она.
Начать предлагают с цены - базовая корзина подешевеет на 50 центов в месяц, до 1 евро.
Чипкуте считает, что если государство начнет регулировать цены, то новым участникам будет сложнее прийти на рынок.
Если введут новый порядок, то тарифы также будут пересматривать реже – не раз в год, а раз в 3 года и связаны они будут с минимальной зарплатой.
Клиенты, которые выберут базовый вариант, получат больше услуг – не 10, а 15 переводов и обналичивание 500 евро в месяц.
Пока неясно, сколько придется платить банкам, если человек превысит установленный лимит.
Вопрос стоимости базовой корзины весной должен будет решать парламент Литвы.