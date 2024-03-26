Банк Urbo переехал в новое помещение

Договор об аренде помещений площадью 1800 км был подписан в апреле 2023 года с компанией Lords LB Asset Management. Urbo - единственный в Литве коммерческий банк, работающий в бизнес-центре, спроектированном известным американским архитектором Даниэлем Либескиндом.
Глава администрации Urbo Марюс Арлаускас сказал, что перемены обусловлены несколькими факторами: от желания быть ближе к клиентам до стратегического решения передать историческое здание на ул. Памянкальнё экспертам своего дела
Urbo с 25 марта занял два этажа в бизнес-центре Artery.
В здании на ул. Памянкальнё банк Urbo (ранее – Medicinos bankas) работал с 1995 года. Это здание построено в 1940 г., модернизировано в 2013 г.