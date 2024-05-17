2024.05.17 07:00

Банк Swedbank отказался от долгосрочных вкладов, изменилась процентная ставка

 
Витаутас Будзинаускаc
ru.DELFI.lt
ФОТО: Reuters/Scanpix

Крупнейший коммерческий банк Swedbank отказался от вкладов на 24 месяца, увеличил процентную ставку на вклады менее продолжительного срока, а 12-месячные снизил. Рынки надеются, что в еврозоне вскоре завершится период высокой процентной ставки.

Представители Swedbank указали, что с учетом ситуации на рынке и изменением потребностей клиентов, с 9 июня об обновляет предложения по вкладам.

"Мы выплачиваем 2% за месячный вклад, увеличили ставку на 3-месячные вклады. От долгосрочных вкладов мы отказались, поскольку спрос на них на рынке небольшой", – сказал Delfi представитель Swedbank Павел Ладзято.

Итак, банк увеличил ставку за месячный вклад с 0% до 2%, а за 3-месячный – с 0,25% до 3%. Между тем процентная ставка на 12-месячный вклад снизилась на 0,5% - до 3%.

"Мы постоянно пересматриваем услуги вкладов, предлагаем жителям услуги, которые наилучшим образом отвечают их потребностям", – подчеркнул Ладзято.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии