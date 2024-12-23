Банк предупреждает: в ближайшие дни можно будет перевести не больше 15 000 евро

Если вы захотите перевести больше 15 000евро в банк, не принимающий мгновенные платежи или перевод сделан в другой валюте, то деньги будут переведены только на следующий день после праздников.

Средства на счет в банке SEB и с него (если и плательщик и получатель пользуются услугами этого банка) будут переведены в обычном порядке и без промедления.

Деньги из другого банка в праздники клиент банка SEB сможет получить, если банк человека, который их переводит, предоставляет услугу мгновенных платежей.