2024.12.23 14:45

Банк предупреждает: в ближайшие дни можно будет перевести не больше 15 000 евро

 
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SEB bankas
SEB bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Банк SEB информирует, что 24–26 декабря и 1 января клиенты смогут перевести не больше 15 000 евро на счета в банках Swedbank, Luminor, Citadelė, Šiaulių bankas и других банках Литвы и других стран, принимающих мгновенные переводы.

Если вы захотите перевести больше 15 000евро в банк, не принимающий мгновенные платежи или перевод сделан в другой валюте, то деньги будут переведены только на следующий день после праздников.

Средства на счет в банке SEB и с него (если и плательщик и получатель пользуются услугами этого банка) будут переведены в обычном порядке и без промедления.

Деньги из другого банка в праздники клиент банка SEB сможет получить, если банк человека, который их переводит, предоставляет услугу мгновенных платежей.

В праздники безналичный расчет и обналичивание средств в банкоматах будут проходить в обычном порядке.

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