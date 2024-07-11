2024.07.11 12:08

Банк намерен ввести плату за рассылку смс-сообщений пенсионерам

 
ru.DELFI.lt
SEB bankas
SEB bankas
ФОТО: ELTA / Andrius Ufartas

Банк SEB информирует, что клиенты, которые являются пенсионерами по старости, с 1 января 2025 года будут платить за заказанные смс-сообщения, до 31 декабря 2024 г. они пользуются этой услугой бесплатно, сообщает портал madeinvilnius.lt.

„Напомним, что подходит окончание срока действия договоров на заказанные клиентами сообщения об изменениях на счете (поступлениях и расходах, э-счетах, неудачных операциях и др.)“, – пишет банк SEB.

Стандартная цена таких сообщений – 0,15 центов за каждое.

Заказать или отказаться от таких сообщений можно в э-банкинге, выбрав в меню „Дополнительные услуги“ > „Сообщения с помощью смс-сообщений („Papildomos paslaugos“ > „Pranešimai SMS žinutėmis“).

„Обращаем внимание на то, что клиенты, которые бесплатно хотят проверять информацию о состоянии счета, могут пользоваться мобильным приложением“, – сообщает банк SEB.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии