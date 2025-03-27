2025.03.27 13:40

Банк Литвы выпустил монету номиналом 2 евро, посвященную обороне

 
ru.DELFI.lt
ELTA
Банк Литвы выпустил монету номиналом 2 евро, посвященную обороне
Банк Литвы выпустил монету номиналом 2 евро, посвященную обороне
ФОТО: lb.lt

Банк Литвы в четверг выпустил памятную монету номиналом 2 евро, посвященную обороне Литвы.

„Выпуская эту монету, мы надеемся, что она привлечет внимание всех граждан страны. Эта монета является символом нашей коллективной решимости и ответственности за свою страну, а также напоминанием о том, что свобода – это достижение силы духа нации, а готовность защищать себя – это право и обязанность страны и каждого ее гражданина“, - цитируется в сообщении председатель правления банка Литвы Гедиминас Шимкус.

По информации банка, на национальной стороне монеты, дизайн которой разработали Каролис Тумелис и Томас Драгунас, в центре изображен контур Литвы, окруженный стилизованным барьером из шипов. В то время на общей стороне изображено географическое изображение Европы работы художника Люка Люикса.

Всего в обращение было выпущено 495 тыс. монет, еще 5 тыс. были проданы в период предпродажи.

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