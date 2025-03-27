Банк Литвы выпустил монету номиналом 2 евро, посвященную обороне

„Выпуская эту монету, мы надеемся, что она привлечет внимание всех граждан страны. Эта монета является символом нашей коллективной решимости и ответственности за свою страну, а также напоминанием о том, что свобода – это достижение силы духа нации, а готовность защищать себя – это право и обязанность страны и каждого ее гражданина“, - цитируется в сообщении председатель правления банка Литвы Гедиминас Шимкус.