Банк Литвы выпустил монету номиналом 2 евро, посвященную обороне

„Выпуская эту монету, мы надеемся, что она привлечет внимание всех граждан страны. Эта монета является символом нашей коллективной решимости и ответственности за свою страну, а также напоминанием о том, что свобода – это достижение силы духа нации, а готовность защищать себя – это право и обязанность страны и каждого ее гражданина“, - цитируется в сообщении председатель правления банка Литвы Гедиминас Шимкус.
По информации банка, на национальной стороне монеты, дизайн которой разработали Каролис Тумелис и Томас Драгунас, в центре изображен контур Литвы, окруженный стилизованным барьером из шипов. В то время на общей стороне изображено географическое изображение Европы работы художника Люка Люикса.
Всего в обращение было выпущено 495 тыс. монет, еще 5 тыс. были проданы в период предпродажи.