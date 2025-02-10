Банк Citadele: в 2025 году самый быстрый экономический рост среди стран Балтии будет в Литве

Как указано в сообщении, более быстрый рост ВВП в Литве ожидается по нескольким причинам. Во-первых, участники рынка прогнозируют, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в этом году еще трижды снизит ключевые процентные ставки, в результате чего в августе ставки EURIBOR за 3 и 6 месяцев должны приблизиться к 2 проц.
„Кроме того, экономический рост Литвы становится все более диверсифицированным – экономику стимулируют нескольких секторов. Несмотря на сохраняющиеся проблемы в литовской экономике, литовская промышленность не демонстрирует признаков замедления. Напротив, промышленные показатели укрепляются, поскольку нехватка заказов и стремление восстановить конкурентоспособность побуждают немецких производителей переносить часть заказов на комплектующие в Литву, где производители предлагают хорошее соотношение цены и качества. По этим причинам 2025 год также должен быть благоприятным для литовской промышленности“, - считает экономист Александр Изгородин.
В 2025 году ожидается дальнейшее укрепление секторов, связанных с внутренним потреблением, что будет обусловлено высоким уровнем оптимизма литовских потребителей и дальнейшим ростом покупательной способности. Банк прогнозирует, что в 2025 году средняя заработная плата в Литве увеличится на 7 проц., а цены вырастут на 2,7 проц.
По словам А. Изгородина, в прошлом году цены на товары в Литве были стабильными – они выросли всего на 0,4 проц., тогда как цены на услуги выросли на 6,1 проц.
„В этом году в Литве мы будем видеть рост цен как на товары, так и на услуги, а общее ускорение инфляции будет обусловлено в основном 12-процентным ростом минимальной заработной платы и ростом налогов, особенно – в связи со значительным ростом цен на дизельное топливо из-за более высокой налоговой нагрузки. Тот факт, что Литва вступила в новую эру инфляции, уже частично продемонстрировали данные по инфляции за январь – 3,4 процента. Литва с точки зрения инфляции начала новый год впечатляюще“, - говорит экономист.
Вероятно, что секторы строительства и недвижимости, которые долгое время находились в состоянии стагнации из-за высоких процентных ставок, также внесут свой вклад в более быстрый рост экономики Литвы в 2025 году. Поскольку ЕЦБ продолжает снижать ключевые процентные ставки, литовский рынок жилищных кредитов уже вернулся на траекторию роста, также наблюдается явный рост сделок купли-продажи недвижимости.
В сообщении говорится, что снижение процентных ставок, по всей видимости, встряхнуло рынок недвижимости Литвы, и эта тенденция восстановления в секторах строительства и недвижимости продолжится и в 2025 году.