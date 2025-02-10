Банк Citadele: в 2025 году самый быстрый экономический рост среди стран Балтии будет в Литве

В 2025 году ожидается дальнейшее укрепление секторов, связанных с внутренним потреблением, что будет обусловлено высоким уровнем оптимизма литовских потребителей и дальнейшим ростом покупательной способности. Банк прогнозирует, что в 2025 году средняя заработная плата в Литве увеличится на 7 проц., а цены вырастут на 2,7 проц.

По словам А. Изгородина, в прошлом году цены на товары в Литве были стабильными – они выросли всего на 0,4 проц., тогда как цены на услуги выросли на 6,1 проц.

„В этом году в Литве мы будем видеть рост цен как на товары, так и на услуги, а общее ускорение инфляции будет обусловлено в основном 12-процентным ростом минимальной заработной платы и ростом налогов, особенно – в связи со значительным ростом цен на дизельное топливо из-за более высокой налоговой нагрузки. Тот факт, что Литва вступила в новую эру инфляции, уже частично продемонстрировали данные по инфляции за январь – 3,4 процента. Литва с точки зрения инфляции начала новый год впечатляюще“, - говорит экономист.