Банк Citadele снижает прогнозы роста экономик стран Балтии

„Хотя мы считаем, что ЕС и США смогут достичь соглашения по тарифам и действующий 20 проц. ответный тариф на импорт из ЕС будет снижен, мы также должны оценить риски. Мы оцениваем, что 20 проц. тариф вычтет 1 проц. из роста ВВП еврозоны в этом году, в то время как темпы роста ВВП стран Балтии снизятся на 0,3 проц.“, - цитируется в сообщении А. Изгородин.