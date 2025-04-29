Банк Citadele снижает прогнозы роста экономик стран Балтии

Банк сообщает, что прогнозы ВВП Литвы и Латвии снижены на 0,3 проц. пункта, а Эстонии – на 0,6 проц. пункта. Рост ВВП Литвы составит 2,6 проц., Латвии – 1,9 проц., Эстонии – 1,8 проц.
По мнению экономиста Александра Изгородина, одной из главных причин, повлиявших на снижение макропрогнозов для Балтийского региона, является угроза введения пошлин.
„Хотя мы считаем, что ЕС и США смогут достичь соглашения по тарифам и действующий 20 проц. ответный тариф на импорт из ЕС будет снижен, мы также должны оценить риски. Мы оцениваем, что 20 проц. тариф вычтет 1 проц. из роста ВВП еврозоны в этом году, в то время как темпы роста ВВП стран Балтии снизятся на 0,3 проц.“, - цитируется в сообщении А. Изгородин.
Он утверждает, что в этом году Литва должна сохранить звание сильнейшей экономики среди стран Балтии, однако ей, скорее всего, не удастся повторить впечатляющий экономический рост, достигнутый в прошлом году.
„В настоящее время экономический рост Литвы хорошо сбалансирован: движущей силой экономики являются несколько секторов: промышленность, розничная торговля, а также всё больший вклад вносят секторы строительства и недвижимости“, - говорит экономист.
Банк Citadele также повысил прогноз инфляции: в этом году инфляция в Литве составит 3,3 проц. по сравнению с 0,9 процента в прошлом году. На скачок инфляции повлияет двузначное увеличение минимальной заработной платы и повышение акцизов, особенно на дизельное топливо.
Однако, несмотря на ускорение инфляции, в этом году мы должны продолжить наблюдать рост покупательной способности населения: средняя заработная плата в Литве увеличится на 7 проц. и превысит уровень инфляции (3,3 проц.), сообщает банк.
Ранее экономисты банка Citadele прогнозировали, что ВВП всех стран Балтии в 2025 году вырастет, но экономика Литвы будет расти быстрее всего в регионе – ВВП вырастет на 2,9 проц.