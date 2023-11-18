Автоводителям на радость: цены на нефть, а вместе с тем и на топливо снижаются

Падение обусловлено "здоровым" уровнем предложения и ростом запасов, что нивелирует попытки лидера Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) Саудовской Аравии и России контролировать рынок.

В настоящее время цена на американскую нефть WTI колеблется в районе отметки 73 долларов, снизившись на пятую часть по сравнению с сентябрем, в то время как цена на нефть Brent в четверг упала почти на 5% и закрылась на уровне 77 евро.

Цена на нефть снижается уже четвертую неделю подряд, что является самым продолжительным снижением с мая.

Падение цены последовало за данными об увеличении запасов сырой нефти в США.

Снижению цен также способствовало ослабление напряженности после начала войны между Израилем и ХАМАС, поскольку опасения относительно расширения конфликта и перебоев с поставками нефти пока не оправдались.