Автобусный парк Клайпеды пополнился 13 электробусами

По словам представителей муниципалитета, 13 низкопольных удлиненных электробусов было приобретено на средства Европейского союза. Их стоимость составила 8,047 миллиона евро (без учета НДС), из которых муниципалитет заплатил 15 %.

В то же время компания Klaipėdos paslaugos вложила еще 1,5 млн евро собственных средств в создание специальной зарядной инфраструктуры для электробусов. На территории предприятия было установлено 13 зарядных станций, где одновременно могут заряжаться 26 автобусов. Еще 5 зарядных станций построены на Клайпедском автовокзале.