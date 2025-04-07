Авиакомпания Wizz Air планирует серьезные изменения

План, получивший название Customer First Compass, будет охватывать четыре ключевые направления обслуживания клиентов: продукт, цена, сервис и коммуникация.
Хотя компания пока не предоставила конкретных деталей о том, как будут распределены инвестиции между этими областями, в официальном заявлении говорится, что вливания будут охватывать широкий спектр статей расходов, от обновления автопарка и оборудования до новых IT и программных инструментов, а также улучшения каналов и протоколов обслуживания клиентов.
По словам представителя Wizz Air Ивонны Мойнихан, новый план символизирует переход авиакомпании к более клиентоориентированной культуре.
„Это не просто формальный план, а изменение образа мыслей, действий и работы компании. Каждое решение, которое мы принимаем, будет основано на потребностях наших клиентов“, - заявила она в пресс-релизе.