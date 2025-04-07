Авиакомпания Wizz Air планирует серьезные изменения

Хотя компания пока не предоставила конкретных деталей о том, как будут распределены инвестиции между этими областями, в официальном заявлении говорится, что вливания будут охватывать широкий спектр статей расходов, от обновления автопарка и оборудования до новых IT и программных инструментов, а также улучшения каналов и протоколов обслуживания клиентов.