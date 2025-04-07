2025.04.07 17:28

Авиакомпания Wizz Air планирует серьезные изменения

 
rus.DELFI.lv
„Wizz Air“
„Wizz Air“
ФОТО: www.bildwerk-lange.de Bengt Langwww.bildwerk-lange.de Bengt Lange Elsastrasse 39a 22083 Hamburg | Organizatorių nuotr.

Венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air планирует инвестировать 14 миллиардов евро в течение следующих трех лет в улучшение качества обслуживания пассажиров, сообщают зарубежные СМИ.

План, получивший название Customer First Compass, будет охватывать четыре ключевые направления обслуживания клиентов: продукт, цена, сервис и коммуникация.

Хотя компания пока не предоставила конкретных деталей о том, как будут распределены инвестиции между этими областями, в официальном заявлении говорится, что вливания будут охватывать широкий спектр статей расходов, от обновления автопарка и оборудования до новых IT и программных инструментов, а также улучшения каналов и протоколов обслуживания клиентов.

По словам представителя Wizz Air Ивонны Мойнихан, новый план символизирует переход авиакомпании к более клиентоориентированной культуре.

„Это не просто формальный план, а изменение образа мыслей, действий и работы компании. Каждое решение, которое мы принимаем, будет основано на потребностях наших клиентов“, - заявила она в пресс-релизе.

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