2024.11.14 16:12

Авиакомпания SAS увеличивает число рейсов между Вильнюсом и Копенгагеном

 
ru.DELFI.lt
Skandinavijos oro linijomis SAS
Skandinavijos oro linijomis SAS
ФОТО: Įmonės nuotr.

С 31 марта 2025 года авиакомпания SAS Scandinavian Airlines планирует увеличить число рейсов на маршруте Вильнюс-Копенгаген. На сайте авиакомпании сказано, что вместо 21 ждет 26 рейсов в неделю, пишет портал madeinvilnius.lt.

Дополнительные рейсы между Вильнюсом и Копенгагеном улучшат сообщение с авиационным центром Скандинавского региона и позволят пассажирам пользоваться соединительными рейсами между Европой и США.

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