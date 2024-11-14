Авиакомпания SAS увеличивает число рейсов между Вильнюсом и Копенгагеном

Дополнительные рейсы между Вильнюсом и Копенгагеном улучшат сообщение с авиационным центром Скандинавского региона и позволят пассажирам пользоваться соединительными рейсами между Европой и США.
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С 31 марта 2025 года авиакомпания SAS Scandinavian Airlines планирует увеличить число рейсов на маршруте Вильнюс-Копенгаген. На сайте авиакомпании сказано, что вместо 21 ждет 26 рейсов в неделю, пишет портал madeinvilnius.lt.
Дополнительные рейсы между Вильнюсом и Копенгагеном улучшат сообщение с авиационным центром Скандинавского региона и позволят пассажирам пользоваться соединительными рейсами между Европой и США.