Авиакомпания Ryanair ищет работников в Литве

Об этом сообщается на сайте Ryanair.

Компания предлагает семь разных позиций в Литве. Например, одна вакансия для инструктора технического обучения.

У кандидатов должен быть опыт работы, паспорт страны ЕС, они должны владеть английским языком, иметь разрешение на работу в Литве.

Компания предлагает страховку от несчастных случаев, дополнительные взносы в пенсионный фонд.

Ryanair предлагает зарплату от 1400 до 2400 евро („на руки“).

Компания ищет и работников, которым не требуется опыт работы.

Если молодежь интересуется авиацией, может претендовать на позицию механика-практиканта.