2025.01.14 07:03

Авиакомпания Ryanair ищет работников в Литве

 
ru.DELFI.lt
“Ryanair“ avialinijos
“Ryanair“ avialinijos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

Ирландская бюджетная авиакомпания Ryanair в Каунасе ищет новых работников, пишет портал TV3.lt.

Об этом сообщается на сайте Ryanair.

Компания предлагает семь разных позиций в Литве. Например, одна вакансия для инструктора технического обучения.

У кандидатов должен быть опыт работы, паспорт страны ЕС, они должны владеть английским языком, иметь разрешение на работу в Литве.

Компания предлагает страховку от несчастных случаев, дополнительные взносы в пенсионный фонд.

Ryanair предлагает зарплату от 1400 до 2400 евро („на руки“).

Компания ищет и работников, которым не требуется опыт работы.

Если молодежь интересуется авиацией, может претендовать на позицию механика-практиканта.

„У кандидатов будет возможность повышения квалификации и сделать карьеру в сфере лицензированного инженера, с зарплатой 67 000 евро в год“, – сказано в объявлении.

Правда, практикантам предлагается сравнительно небольшая месячная зарплата "на руки'" - 830 евро.

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