Авиакомпания Ryanair ищет работников в Литве

Об этом сообщается на сайте Ryanair.
Компания предлагает семь разных позиций в Литве. Например, одна вакансия для инструктора технического обучения.
У кандидатов должен быть опыт работы, паспорт страны ЕС, они должны владеть английским языком, иметь разрешение на работу в Литве.
Компания предлагает страховку от несчастных случаев, дополнительные взносы в пенсионный фонд.
Ryanair предлагает зарплату от 1400 до 2400 евро („на руки“).
Компания ищет и работников, которым не требуется опыт работы.
Если молодежь интересуется авиацией, может претендовать на позицию механика-практиканта.
„У кандидатов будет возможность повышения квалификации и сделать карьеру в сфере лицензированного инженера, с зарплатой 67 000 евро в год“, – сказано в объявлении.
Правда, практикантам предлагается сравнительно небольшая месячная зарплата "на руки'" - 830 евро.