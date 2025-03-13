Авиакомпания airBaltic готовa восстановить полеты в Киев и Львов

В рамках подготовки к возобновлению полетов делегация airBaltic посетила Киев на этой неделе, чтобы встретиться с местными представителями и обсудить возможность возобновления авиасообщения.
Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс, заявил, что безопасность сотрудников, пассажиров и рейсов airBaltic всегда будет главным приоритетом для авиакмпании, и после второго визита в Киев airBaltic сосредоточится на подготовке к возобновлению полетов в и из Украины, как только это станет безопасным.
Генеральный директор международного аэропорта „Борисполь“ Алексей Дубревский отмечает, что растущий интерес международных перевозчиков к возвращению на украинский рынок подтверждает готовность авиационной отрасли возобновить работу, как только это будет безопасно.
Как уже ранее сообщалось, airBaltic в этом году планирует перевезти от 5,2 до 5,4 млн пассажиров, а также планирует увеличить объемы аренды самолетов („ACMI-out“) на 20%.
В отчете о деятельности авиакомпании сообщается, что в прошлом году доля airBaltic в Рижском аэропорту выросла с 56% до 58%, в Таллинне - с 26% до 27%, в Вильнюсе - с 13% до 15%, а в аэропорту Тампере - с 79% до 94%.
В этом году авиакомпания планирует выполнять из Риги рейсы в 77 пунктов назначения, тогда как в 2024 году обслуживала 85 маршрутов. Из Таллинна в этом году airBaltic будет обслуживать 25 маршрутов по сравнению с 23 в прошлом году, из Вильнюса - 20 по сравнению с 19, из Тампере - три вместо восьми в прошлом году, из Гран-Канарии - по-прежнему шесть маршрутов.
В 2024 году airBaltic“перевезла 5,133 млн пассажиров, что на 13% больше 2023 года, и выполнила 47 022 рейса, что на 7% больше.
Аудированные убытки концерна airBaltic в прошлом году составили 118,159 млн евро по сравнению с прибылью годом ранее, в свою очередь оборот по сравнению с 2023 годом вырос на 11,9% до 747,572 млн евро.
Оборот самой airBaltic“в прошлом году составил 743,733 млн евро, что на 12% больше 2023 года, а убытки - 118,803 млн евро по сравнению с прибылью в предыдущем году.
Государству принадлежит 97,97% акций airBaltic, финансовому инвестору Aircraft Leasing 1 - 2,03%.