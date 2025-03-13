Авиакомпания airBaltic готовa восстановить полеты в Киев и Львов

Генеральный директор международного аэропорта „Борисполь“ Алексей Дубревский отмечает, что растущий интерес международных перевозчиков к возвращению на украинский рынок подтверждает готовность авиационной отрасли возобновить работу, как только это будет безопасно.

Президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс, заявил, что безопасность сотрудников, пассажиров и рейсов airBaltic всегда будет главным приоритетом для авиакмпании, и после второго визита в Киев airBaltic сосредоточится на подготовке к возобновлению полетов в и из Украины, как только это станет безопасным.

В рамках подготовки к возобновлению полетов делегация airBaltic посетила Киев на этой неделе, чтобы встретиться с местными представителями и обсудить возможность возобновления авиасообщения.

Как уже ранее сообщалось, airBaltic в этом году планирует перевезти от 5,2 до 5,4 млн пассажиров, а также планирует увеличить объемы аренды самолетов („ACMI-out“) на 20%.

В отчете о деятельности авиакомпании сообщается, что в прошлом году доля airBaltic в Рижском аэропорту выросла с 56% до 58%, в Таллинне - с 26% до 27%, в Вильнюсе - с 13% до 15%, а в аэропорту Тампере - с 79% до 94%.