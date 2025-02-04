AutoTyrimai: в январе регистрация новых легковых автомобилей увеличилась на 28,2%

Как и ранее, объем быстрого реэкспорта в прошлом месяце был крайне низким: к концу месяца было снято с учета 9 зарегистрированных новых автомобилей (из них 5 – Mercedes-Benz), еще 12 будут сняты с учета в ближайшее время.
В январе регистрация личных автомобилей (M1) увеличилась на 33,8%, до 2 852 ед., тем временем объемы легковых коммерческих транспортных средств (N1) сократились на 9,1%, до 288 ед.
В прошлом месяце в Литве среди новых автомобилей лидировала марка Toyota (589 ед.), на втором месте – Škoda (437 ед.), на третьем – Volkswagen (420 ед.). Среди престижных марок лидировала Audi (180 ед.).
В январе среди личных автомобилей (M1) наиболее популярными были модели: Volkswagen Tiguan (229 ед.) и Toyota Corolla / Corolla Cross (149 ед.). Среди легковых коммерческих (N1) наиболее популярные модели – Citroen Berlingo (60 ед.) и Volkswagen Caddy (35 ед.).
В прошлом месяце было зарегистрировано 169 электромобилей (EV), это на 29% больше, чем год назад. Самая популярная модель – Skoda Enyaq (24 ед.). В январе 2024 г. был зарегистрирован 131 электромобиль. Их доля на рынке составляет 5,4% (год назад – 5,3%).