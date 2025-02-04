AutoTyrimai: в январе регистрация новых легковых автомобилей увеличилась на 28,2%

Как и ранее, объем быстрого реэкспорта в прошлом месяце был крайне низким: к концу месяца было снято с учета 9 зарегистрированных новых автомобилей (из них 5 – Mercedes-Benz), еще 12 будут сняты с учета в ближайшее время.

В январе регистрация личных автомобилей (M1) увеличилась на 33,8%, до 2 852 ед., тем временем объемы легковых коммерческих транспортных средств (N1) сократились на 9,1%, до 288 ед.

В прошлом месяце в Литве среди новых автомобилей лидировала марка Toyota (589 ед.), на втором месте – Škoda (437 ед.), на третьем – Volkswagen (420 ед.). Среди престижных марок лидировала Audi (180 ед.).