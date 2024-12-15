Атомные привычки. А была ли Игналинская АЭС "курицей, несущей золотые яйца"?

Когда съемочная группа HBO приехала в Литву, чтобы воссоздать на экране ужасы аварии в Чернобыле, она выбрала не просто локацию для драмы – она выбрала Игналинскую атомную электростанцию (ИАЭС). Этот промышленный колосс до сих пор напоминает о советских амбициях и время от времени вызывает споры в литовском обществе о целесообразности его закрытия. Могла ли Литва иметь ту диверсифицированную энергетическую модель, на которую она опирается сегодня, оставив за собой Игналинскую АЭС? И действительно ли станция была и могла оставаться „курицей, несущей золотые яйца“?