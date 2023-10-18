Ассоциация строителей предлагает строить в Вильнюсе не бомбоубежища, а метро

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Lansimetro
Lansimetro
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Министерство охраны окружающей среды Литвы в течение года работает над созданием единой модели оборудования бомбоубежищ, но результата пока нет. Глава Ассоциации строителей Далюс Гедвилас предлагает политикам обсудить комплексные объекты, которые будут выполнять не только функции бомбоубежищ, но и другие функции, например, сообщения. В столице, по его словам, это может быть метро.

"Отдельное содержание бомбоубежищ обходится дороже, особенно там, где концентрация людей велика. Например, в столице дешевле обойдется проектирование и строительство метро. (…) Я видел, что происходит в киевском метро, поэтому, думаю, нам надо заботиться не только о судьбе многоквартирных домов, но и о комплексном объекте инфраструктуры", – сказал LRT Гедвилас.

"Если начать проектирование метро в Вильнюсе сейчас, оно появится через 10–12 лет. Зато в 2035 г. у нас будет постройка, которая защитит большую часть вильнюсцев", – прибавил он.

Гедвилас прибавил, что пока Министерство окружающей среды не представило ни критерии, ни требования к будущим бомбоубежищам в новых зданиях, поэтому ими обычно становятся подземные гаражи.

"По моим данным, при проектировании бомбоубежищ сейчас их оборудуют в паркинге. Поскольку конкретных требований нет, смотрят, чтобы не было окон и прочего сообщения с наружной частью, они выдают такой паркинг за убежище. (…) Абстрактные требования есть, но мы ждем более конкретные, может, до конца года появятся", – сказал LRT Гедвилас.

Председатель парламентского Комитета нацбезопасности и обороны Лауринас Кащюнас обратил внимание на то, что нынешняя ситуация, когда убежищами делают паркинги, его не удовлетворяет.

"Я видел в Украине, как выглядит настоящее убежище и бомбоубежище. Это можно сделать и сделать хорошо. В Украине мы уже выделяем на это ресурсы, эту логику надо перенести и в Литву", – сказал политик.

"Я бы приветствовал серьезные взвешенные дискуссии о метро в Вильнюсе", – прибавил он и призвал министерство быстрее подготовить регламент с требованиями к убежищам.

Вице-министр охраны окружающей среды Дайва Матусявиче сказала, что нормы готовят, и они появятся в этом году.

Напомним, что советник президента Кястутис Будрис во вторник на Žinių radijаs критиковал министерство за то, что до сих пор не разработаны правила к убежищам и бомбоубежищам. По его словам, такую задержку можно объяснить лишь нежеланием что-то делать.

По данным главы МВД Агне Билотайте сейчас в Литве есть убежища для защиты 30% жителей страны.

Планируется сделать так, чтобы в городах в случае опасности в убежищах могли бы спрятаться не меньше 60% жителей, а в районах – не меньше 40%.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
ru.DELFI.lt
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Закладка
Поделиться
Комментарии