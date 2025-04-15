Ассоциация птицеводов Литвы: о яйцах из торговой сети IKI распространялась информация, вводящая в заблуждение

„Учитывая данные обстоятельства, мы приносим извинения торговой сети Iki и ЗАО ICECO за обнародованные недостоверные данные, которые могли необоснованно повлиять на их деловую репутацию и вызвать недоверие потребителей без объективных оснований“, – добавил Г. Каузонас.

На прошлой неделе ассоциация предупредила, что в магазинах сети IKI могут продаваться яйца, не соответствующие стандартам маркировки продукции ЕС. Со своей стороны, розничная сеть отвергала подобные обвинения и настаивала на том, что ее продукция соответствует всем требованиям качества.