2025.04.15 11:04

Ассоциация птицеводов Литвы: о яйцах из торговой сети IKI распространялась информация, вводящая в заблуждение

 
Elta
Каролина Конопацкене
ru.DELFI.lt
Balti kiaušiniai
Balti kiaušiniai
ФОТО: Pixel-Shot | Shutterstock

Как заявила Ассоциация птицеводов Литвы, сделанные ею на прошлой неделе публичные заявления о ненадлежащей маркировке яиц, продаваемых розничной сетью Iki, были „вводящими в заблуждение и не соответствующими“.

„В пресс-релизе от 9 апреля 2025 года, распространенном от имени Ассоциации птицеводов Литвы, содержалась вводящая в заблуждение и не соответствующая действительности информация о белых яйцах класса А, реализуемых торговой сетью Iki, маркированных брендом KVOCHKA и поставляемых компанией ЗАО ICECO“, — заявил во вторник директор ассоциации Гитис Каузонас.

По его словам, после дополнительной оценки ситуации и проверки Государственной продовольственно-ветеринарной службой установлено, что маркировка яиц, реализуемых в указанной торговой сети, соответствует всем действующим требованиям законодательства.

„Поставляемая на рынок продукция безопасна для потребления и соответствует требуемым стандартам качества“, — подчеркнул глава ассоциации.

„Учитывая данные обстоятельства, мы приносим извинения торговой сети Iki и ЗАО ICECO за обнародованные недостоверные данные, которые могли необоснованно повлиять на их деловую репутацию и вызвать недоверие потребителей без объективных оснований“, – добавил Г. Каузонас.

На прошлой неделе ассоциация предупредила, что в магазинах сети IKI могут продаваться яйца, не соответствующие стандартам маркировки продукции ЕС. Со своей стороны, розничная сеть отвергала подобные обвинения и настаивала на том, что ее продукция соответствует всем требованиям качества.

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