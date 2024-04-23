Ассоциация поставщиков отопления критикует решение муниципалитета: из-за раннего отключения отопления услуга подорожает

"Средний счет за апрель будет около 60 евро за стандартную квартиру. Это значит, что в сутки отопление будет стоить 2 евро. Если там сэкономили на неделе или около того, то можно посчитать, что на самом деле сэкономили жители.

Сейчас, когда надо заново прогреть дома, снова используют практически столько же тепла, поскольку энергия нужна не только для поддержания температуры, но и для прогрева домов. Значит, отопление обойдется дороже", – сказал в интервью LRT Лукошявичюс.

"Это запуск дополнительных расходов, при такой суточной температуре, экономия была небольшой. Не стоило так делать, но это произошло", – прибавил он.

Что касается всего сезона, то Лукошявичюс заметил, что вообще не надо объявлять ни начало ни конец. По его словам, в домах есть пункты для регулирования температуры.