Арвидас Авулис о Национальном стадионе: я терпеливый человек

„По сути все те мифы, которые появились в январе, что индексация не нужна, что нет для этого оснований и т.д, их опровергли. Сейчас технические работы завершены, деньги подсчитаны, идем дальше“, – сказал Бенкунскас.

Городские власти представили обновленный проект и сказали, что перемены согласованы с СГЗ, после принятых решений снизится риск муниципалитета.

„По крайней мере в Литве все вопросы с контролирующими ведомствами закрыты. Остается получить одобрение ЕК, и проект может двигаться дальше“, – сказал мэр города.

Вильнюсский муниципалитет в третий раз одобрил проект Национального стадиона, после того строительство у BaltCap переняла компания Арвидаса Авулиса Hanner.

По подсчетам команды мэра, начальная цена была 156 млн. евро. После индексации и вычета процентов по кредитам проект подешевел на 900 000 евро. однако эти данные оппозицию не убедили.

„Я считаю, что еще есть пункты, которые не учитывают рекомендации. Официально мы как оппозиция еще раз обратимся в СГЗ за оценкой“, – сказал член горсовета Александрас Нямунайтис.

Несмотря на наличие одобрения горсовета, без выводов ЕК ничего не будет.

„Я терпеливый человек. Мне кажется, это большой вызов, надо преодолеть 37-летний марафон. Наверное, в Литве нет другой такой стройки, которая длилась бы больше 37 лет“, – сказал глава Hanner Авулис.

Мэр надеется, что ЕК вынесет положительный вердикт.