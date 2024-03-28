Артурас Зуокас продал магазины по продаже вина

 
Корнелия Миколайтите
ru.DELFI.lt
A. Zuokas pardavė „Zenoteca“ vynines
A. Zuokas pardavė „Zenoteca“ vynines
ФОТО: DELFI montažas

Бывший мэр Вильнюса Артурас Зуокас продал свои магазины Zenoteca, которые занимались продажей вина, компании, которая управляет сетью Vynoteka. Зуокас сказал Delfi, что хочет больше внимания уделять политической и общественной деятельности, но не исключал возвращения к этому бизнесу.

Магазины Zenoteca работали на ул. Ужупё и А.Венуолё. В них продавали итальянское вино и закуски, оливковое масло.

Несколько дней назад в фейсбуке на странице Zenoteca появилась информация о том, что магазины под этим названием работают последнюю неделю.

"Мы продали наш бизнес и объединились с крупной компанией. Направление остается тем же, магазины останутся там же, только будут работать под брендом Vynotekа. Они пополнят свой портфель нашим вином", – сказал Delfi Зуокас.

Бывший мэр Вильнюса сказал, что он хочет концентрироваться на политической деятельности.

"Сейчас хочется больше концентрироваться на общественной деятельности, политике. Меня выбрали председателем партии "Свобода и справедливость". А бизнес требует много времени и внимания, поэтому было решено передать его тем, кто крупнее нас. У нас два магазина, у Vynoteka их 150", – сказал собеседник.

Он напомнил, что магазин в Ужуписе работал 10 лет, а на ул. А.Венуолё 2-3 года. Часть работников Zenotecа после объединения с Vynoteka останутся работать там же.

"Кто не хочет - у того есть право выбора", – прибавил он.

Зуокас не исключил, что когда-нибудь вернетдся к этому бизнесу.

"Когда-нибудь я к нему вернусь. Просто сейчас у меня нет таких возможностей и времени, чтобы уделять его этому интересному и приятному бизнесу", – сказал он.

Компания BNA Ergo, которая управляла магазинами Zenoteca, по словам Зуокаса, останется, только будет заниматься другим бизнесом.

Компания Gelsva, которой принадлежат магазины сети Vynoteką, в 2022 г., по данным Центра реестра, получила чистую прибыль в размере 765 000 евро, 28 марта 2024 г. в компании работали 609 человек.

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