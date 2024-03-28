Артурас Зуокас продал магазины по продаже вина

Магазины Zenoteca работали на ул. Ужупё и А.Венуолё. В них продавали итальянское вино и закуски, оливковое масло.

Несколько дней назад в фейсбуке на странице Zenoteca появилась информация о том, что магазины под этим названием работают последнюю неделю.

"Мы продали наш бизнес и объединились с крупной компанией. Направление остается тем же, магазины останутся там же, только будут работать под брендом Vynotekа. Они пополнят свой портфель нашим вином", – сказал Delfi Зуокас.

Бывший мэр Вильнюса сказал, что он хочет концентрироваться на политической деятельности.

"Сейчас хочется больше концентрироваться на общественной деятельности, политике. Меня выбрали председателем партии "Свобода и справедливость". А бизнес требует много времени и внимания, поэтому было решено передать его тем, кто крупнее нас. У нас два магазина, у Vynoteka их 150", – сказал собеседник.