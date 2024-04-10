Арена Avia Solutions Group переименована в арену Twinsbet

"Последний год был одним из самых активных. После реконструкции мы вернулись к бизнесу по организации мероприятий. Для арены имя партнера является одним из самых важных. Это коммерчески один из самых выгодных договоров", – заявил журналистам в среду А. Жяуберис.

По словам руководителя и владельца компании Nesė Альвидаса Пауликаса, заключено 2 спонсорских договора, по которым будет оказываться поддержка как баскетбольному клубу Wolves, так и арене. Общая сумма данной поддержки – 7 млн евро.

"Я считаю, что это один из крупнейших спонсорских договоров на сегодняшний день", – сказал А. Пауликас. Twinsbet arena, бывшая арена Avia Solutions Group, является крупнейшей универсальной ареной в Литве.