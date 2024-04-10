Арена Avia Solutions Group переименована в арену Twinsbet

 
ELTA
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TWINSBET arena
TWINSBET arena
ФОТО: ELTA / Dainius Labutis

Крупнейшая столичная арена Avia Solutions Group переименована в арену Twinsbet, сообщает директор арены Андрюс Жяуберис. По его словам, переименование обусловлено ​​заключением договора о долгосрочном сотрудничестве с компанией Nesė, управляющей сайтом онлайн-гемблинга Twinsbet.

"Последний год был одним из самых активных. После реконструкции мы вернулись к бизнесу по организации мероприятий. Для арены имя партнера является одним из самых важных. Это коммерчески один из самых выгодных договоров", – заявил журналистам в среду А. Жяуберис.

По словам руководителя и владельца компании Nesė Альвидаса Пауликаса, заключено 2 спонсорских договора, по которым будет оказываться поддержка как баскетбольному клубу Wolves, так и арене. Общая сумма данной поддержки – 7 млн евро.

"Я считаю, что это один из крупнейших спонсорских договоров на сегодняшний день", – сказал А. Пауликас. Twinsbet arena, бывшая арена Avia Solutions Group, является крупнейшей универсальной ареной в Литве.

Большую часть 2023 г. арена находилась на реконструкции.

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