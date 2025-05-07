Антикоррупционная комиссия Сейма ожидает от Центробанка Литвы информацию о надзоре за Bankera

После того, как в прессе появилась информация о том, что основатели финтех- компании по размещению крипто-токенов Bankera могли незаконно присвоить принадлежащие инвесторам миллионы евро, Антикоррупционная комиссия Сейма ожидает от Центробанка Литвы (ЦБ) и других надзорных органов информацию о том, как обеспечивались меры по предотвращению отмывания денег и как контролировался конфликт интересов в этом проекте.