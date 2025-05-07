Антикоррупционная комиссия Сейма ожидает от Центробанка Литвы информацию о надзоре за Bankera

„Были отправлены письма ответственным ведомствам (...), но это больше вопрос парламентского контроля (...) к Центробанку Литвы, Службе расследования финансовых преступлений по поводу так называемой истории с Bankera“, – заявил председатель Антикоррупционной комиссии Сейма Арвидас Анушаускас на заседании в среду.
Комиссия изучит информацию, полученную в ходе расследования, проведенного отделом расследований портала 15min совместно с международной сетью журналистских расследований OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project).
Журналистам удалось собрать данные о том, что незадолго до окончания первичного размещения крипто-токенов Banker (BNK) основатели Bankera Витаутас Каралявичюс, Мантас Моцкявичюс и Юстас Добиляускас приобрели банк в тихоокеанской стране Вануату, куда были переведены более 45 млн евро, полученных от размещения крипто-токенов.
„Возникли вопросы о том, своевременно ли наши учреждения выполняли все требования закона, регулируется ли сейчас в Центробанке Литвы этот надзор, (…) и конфликт частных и публичных интересов. Мы запросили информацию, и как только получим ее, предоставим ее членам комиссии“, — сказал А. Анушаускас.
Комиссия Сейма также поинтересуется, проверялась ли деятельность Bankera на предмет ее соответствия интересам национальной безопасности.
После того, как расследование Bankera стало достоянием общественности, Генеральная прокуратура начала выяснять обстоятельства. Она примет решение о начале предварительного расследования в отношении действий основателей финтех-компании с целью выяснить, как они использовали средства, полученные от размещения крипто-токенов.
Как сообщает Отдел расследований 15min, первичное размещение крипто-токенов Bankera попало под пристальное внимание как Центрального банка Литвы, так и Службы расследования финансовых преступлений (СРФП), однако предварительное расследование не было начато якобы из-за отсутствия жалоб потерпевших.
По данным расследования, токены BNK были созданы и выпущены компанией Finalify Ltd., зарегистрированной на Британских Виргинских островах, а виртуальным конвертером валют SpectroCoin, где инвесторы могли приобрести токены Bankera, управляла зарегистрированная в Литве компания Spectro Finance.
Однако, согласно расследованию, ЦБ Литвы получил 3 жалобы от инвесторов, но поручил им обратиться в надзорные органы под юрисдикцией Британских Виргинских островов.
Сообщалось, что еще в 2018 году ЦБ Литвы указал, что размещение крипто-токенов Bankera приравнивается к публичному предложению ценных бумаг и поэтому подлежит регулированию. Однако центральный банк сообщил журналистам, проводящим расследование, что приравнивание предложения токенов Bankera к предложению ценных бумаг „было предварительной оценкой“.
По данным ЦБ Литвы, объем продаж крипто-токенов Bankera в Литве составил гораздо меньше 5 млн евро. Согласно расследованию, несмотря на то что большинство литовских инвесторов приобрели небольшие количества токенов, некоторые вложили пятизначные или даже шестизначные суммы.По данным расследования, для обработки средств, полученных от ICO, Spectro Finance использовала еще одну компанию – Pervesk – она зарегистрирована в Литве и имеет статус учреждения электронных денег.
В расследовании также фигурировал и депутат Вильнюсского городского совета от фракции консерваторов Ауримас Навис, который, как сообщалось, был членом правления финтех-компании Pervesk, ответственным за управление рисками, тогда как его брат Миндаугас Навис возглавлял один из департаментов Центробанка Литвы и в своей декларации интересов скрыл связь своего брата с Pervesk.