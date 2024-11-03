Анализ ресторанов Michelin в Литве – прибыль, долги и работники

„Спросите у владельца любого ресторана и вам ответят, что это сложный бизнес, рискованный, а успех обусловлен множеством факторов. Не так давно у нас был почти двухлетний карантин, у многих ресторанов из-за этого появились долги.
Ну и вишенка на торте – с начала года увеличен НДС с 9 до 21%“, – сказал директор компании Creditreform Lietuva Саулюс Жилинскас.
Поэтому внимание Michelin guide к местным ресторанам было глотком свежего воздуха или даже рука помощи утопающему.
Аналитики Creditreform Lietuva проанализировали ситуацию ресторанов, попавших в этот список.
К сожалению, поскольку литовские компании представляют финансовые отчеты за календарный год до мая следующего года, придется опираться на более оперативные данные, например, изменение персонала, задолженность „Содре“, изменение средней зарплаты, аресты имущества или возбужденные дела.
Чтобы оценить состояние ресторанов, важно знать годовой оборот и прибыль или убыток.
Оборот больше всего вырос у ресторанов Nüman и Elven (компания Gortana) – с 252 878 до 975 557 евро. Данные есть только по тем компаниям, которые представили финансовый отчет Центру реестра. Кстати, оборот снизился лишь у некоторых ресторанов и ненамного. Например, у Monte Pacis в 2022 г. он был 1 131 963 евро, а в 2023 г. 972 352 евро.
Печально выглядят показатели прибыли/убытка. Убыточно в 2021 г. работали 6 из 10 компаний, в 2022 г. – 7 из 10, а в 2023 г. – 56%. В 2023 г. самая большая прибыль была у компании Istorinė virtuvė (ресторан Ertlio namas, 254 819 евро), а самый большой убыток (возможно, не связан с деятельностью) – Farmers Circle (ресторан Red Brick, -1 051 866 евро).
До признания Michelin у 12 из 29 ресторанов были долги перед „Содрой“. В большинстве случаев выплата долга была отложена.
Самый большой долг у Grand Hotel Vilnius (ресторан Telegrafas, 145 488,55 евро). В начале сентября долги оставались у 8 компаний (общий долг 312 885,76 евро).
Больше клиентов, больше работников?
После того как рестораны получили звание Michelin, в них хлынули желающие отведать их кухню. Рестораны подняли цены. 13 ресторанов уменьшили штат сотрудников.
Целых 16 человек уволила компания Grand Hotel Vilnius (ресторан Telegrafas). Больше всего работников приняла компания Pasas (ресторан Pas mus) - в начале года в нем работали 3, а сейчас - 8 человек.
Компания Baltic Food Republic (рестораны Nineteen 18 и 14 horses) приняла 17 работников. Однако эта компания занимается не только ресторанным бизнесом.
Больше доходов, выше зарплаты?
Creditreform Lietuva использовали данные Фонда соцстрахования "Содрa" за май 2024 г. (до признания Michelin) и за июль 2024 года.
В компании Kakava Company (ресторан Justa Pasta) зарплаты снизились на 447,84 евро. Всего в 12 компаниях средняя зарплата снизилась. Самые большие зарплаты платили в компании Natūralūs vynai (Le Travi) – 2411,40 евро. Самые маленькие зарплаты были в Pas mus (компания Pasas) – 790,47 евро.
28 сентября закрылся ресторан Gastronomika, шеф которого Лютаурас Чепрацкас сказал, что ему надоело работать в минус.