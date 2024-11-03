Анализ ресторанов Michelin в Литве – прибыль, долги и работники

Оборот больше всего вырос у ресторанов Nüman и Elven (компания Gortana) – с 252 878 до 975 557 евро. Данные есть только по тем компаниям, которые представили финансовый отчет Центру реестра. Кстати, оборот снизился лишь у некоторых ресторанов и ненамного. Например, у Monte Pacis в 2022 г. он был 1 131 963 евро, а в 2023 г. 972 352 евро.