Анализ повышения цен на продукты: в этом году прогнозируют новый рост

Представитель ЦБ сказала, что в этом году цены на продукты в Литве немного увеличатся из-за роста цен на сырье. Сейчас быстро растут цены на молочные продукты и фрукты, а овощи дешевеют. По сравнению с 2020 годом, цены на продукты выросли на 50%.

„Рост расходов был основной причиной повышения цен на продукты, однако в случае с некоторыми товарами могут быть отклонения“, – сказала экономист ЦБ Лаура Моцюнайте.

Хорошая весть - это то, что в последнее время цены в Литве равнялись средним по ЕС и были ниже, чем в других странах Балтии. В прошлом году цены на продукты в Литве изменились меньше всего в ЕС.