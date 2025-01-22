Анализ повышения цен на продукты: в этом году прогнозируют новый рост

Представитель ЦБ сказала, что в этом году цены на продукты в Литве немного увеличатся из-за роста цен на сырье. Сейчас быстро растут цены на молочные продукты и фрукты, а овощи дешевеют. По сравнению с 2020 годом, цены на продукты выросли на 50%.
„Рост расходов был основной причиной повышения цен на продукты, однако в случае с некоторыми товарами могут быть отклонения“, – сказала экономист ЦБ Лаура Моцюнайте.
Хорошая весть - это то, что в последнее время цены в Литве равнялись средним по ЕС и были ниже, чем в других странах Балтии. В прошлом году цены на продукты в Литве изменились меньше всего в ЕС.
ЦБ сообщает, что в 2021–2022 гг цены в Литве заметно выросли, а в последние два года остаются стабильными. В прошлом году цены были даже ниже, чем в 2023 году, правда, в конце 2024 продукты подорожали.
„Причиной было повышение цен на молоко, сладости, масла, зато подешевели овощи“, – сказала на заседании парламентского Комитета по бюджету и финансам Моцюнайте.
Годовой рост цен в конце прошлого года составил 1%, а некоторые товары подорожали больше.
„Молочные продукты и фрукты в конце прошлого года были на 4% дороже, чем годом ранее. Рис был на 1/5 дороже, чем год назад, а сливочное масло – на 10%“, – сказала эксперт.
Она заметила, что мясо и рыба в конце прошлого года стоили столь же, сколько и годом ранее, а овощи были на 6% дешевле.
По словам Моцюнайте, на цены некоторых продуктов влияли цены на сырье. Например, цены на свинину 1,5 года снижаются, а на говядину – растут.
Однако отмечают, что по-прежнему остаются высокими цены на энергоресурсы и другое сырье. Себестоимость повышают и другие расходы, отмечает ЦБ.
„Зарплаты в продовольственном секторе за это время выросли на 50%. По мере роста расходов росли и цены на продукты в Литве. По новейшим данным, цены на продукты в Литве равны средним по ЕС, но самые низкие в странах Балтии“, – сказала специалист.
„В разных группах товаров видна значительная разница. Уровень цен на молочные продукты выше, чем в среднем по ЕС, а на мясо – заметно ниже. В Литве цены на мясо составляют 80% средних по ЕС“, – заметила Моцюнайте.
По ее словам, в прошлом году повышение цен на продукты в Литве было самым небольшим в ЕС.
„Продукты в Литве в прошлом году подешевели на 0,2%, по сравнению с 2023 годом“, – сказала представитель ЦБ.
Представитель Минсельхоза Эвалдас Пранцкявичюс сказал, что в 2025 году рост цен на продукты в Литве составит от 0,9 до 2,1%.
Депутат Валюс Ажуолас сказал, что ЦБ рисует слишком оптимистическую картину, поскольку можно видеть - сырье дешевеет, а продукты в магазинах - нет.
„Презентация ЦБ меня шокировала. Где вы берете данные. (...) Основной вопрос: зерно, молоко подешевели, а товары на прилавках - нет? Сейчас после презентации ЦБ кажется, что так хорошо мы еще не жили“, – сказал политик.
Председатель ЦБ Гедиминас Шимкус ответил, что нет повода ставить под сомнения статистические данные, а аналитики банка только анализируют данные.
„Может, стоит провести семинар с участием Государственного агентства данных, чтобы узнать, как собирают статистику“, – предложил он.
Представитель Государственного агентства данных Дайва Юрялявичене заверила, что существуют жесткие требования сбора данных по продуктам питания и просила не оспаривать их достоверность.
„При подсчете средних цен берут корзину из примерно 1000 товаров по всей Литве“, – сказала она.