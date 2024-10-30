Американская компания Hollister Incorporated инвестирует 25 млн евро в свой новый завод в Каунасе

„С момента основания нам уже удалось расширить заводы по производству средств по уходу за стомой и расстройствами мочеиспускания, построить одно из крупнейших чистых помещений в Балтийском регионе, а также создать центр финансовой компетентности. Сейчас мы стараемся максимально использовать свои производственные мощности, поэтому закупаем новое оборудование и улучшаем инфраструктуру здания. Все это поможет нам производить в Каунасе расширенный ассортимент продукции Hollister“, – цитируется в сообщении С. Битинас.