2024.10.30 14:07

Американская компания Hollister Incorporated инвестирует 25 млн евро в свой новый завод в Каунасе

 
ru.DELFI.lt
ELTA
завод в Каунасе
завод в Каунасе
ФОТО: DELFI / Rafael Achmedov

Американская компания по производству товаров для здоровья Hollister Incorporated инвестирует 25 млн евро в свой новый завод в Каунасе.

По словам генерального директора Hollister Lietuva Саулюса Битинаса, эта инвестиция поможет заводу расширить ассортимент выпускаемой продукции.

„С момента основания нам уже удалось расширить заводы по производству средств по уходу за стомой и расстройствами мочеиспускания, построить одно из крупнейших чистых помещений в Балтийском регионе, а также создать центр финансовой компетентности. Сейчас мы стараемся максимально использовать свои производственные мощности, поэтому закупаем новое оборудование и улучшаем инфраструктуру здания. Все это поможет нам производить в Каунасе расширенный ассортимент продукции Hollister“, – цитируется в сообщении С. Битинас.

По данным компании, данный проект создаст около 50 новых рабочих мест, а к концу года ожидается увеличение штата персонала компании до 750 сотрудников.

Расширяющаяся компания Hollister Lietuva планирует пригласить на работу инженеров, производственных рабочих, специалистов по контролю качества, специалистов в области финансов и бухгалтерского учета, а также аналитиков данных.

Компания появилась в стране в 2017 году, а в 2019 году приступил к работе современный завод в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ).

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