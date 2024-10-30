Американская компания Hollister Incorporated инвестирует 25 млн евро в свой новый завод в Каунасе

По словам генерального директора Hollister Lietuva Саулюса Битинаса, эта инвестиция поможет заводу расширить ассортимент выпускаемой продукции.
„С момента основания нам уже удалось расширить заводы по производству средств по уходу за стомой и расстройствами мочеиспускания, построить одно из крупнейших чистых помещений в Балтийском регионе, а также создать центр финансовой компетентности. Сейчас мы стараемся максимально использовать свои производственные мощности, поэтому закупаем новое оборудование и улучшаем инфраструктуру здания. Все это поможет нам производить в Каунасе расширенный ассортимент продукции Hollister“, – цитируется в сообщении С. Битинас.
По данным компании, данный проект создаст около 50 новых рабочих мест, а к концу года ожидается увеличение штата персонала компании до 750 сотрудников.
Расширяющаяся компания Hollister Lietuva планирует пригласить на работу инженеров, производственных рабочих, специалистов по контролю качества, специалистов в области финансов и бухгалтерского учета, а также аналитиков данных.
Компания появилась в стране в 2017 году, а в 2019 году приступил к работе современный завод в Каунасской свободной экономической зоне (СЭЗ).