Альянс: о предложении по сокращению квот на прием работников из третьих стран: бизнес будет создавать рабочие места за рубежом

„Литовские международные транспортные компании сталкиваются с серьезной нехваткой водителей. Для того чтобы (мы могли) выполнить свои обязательства перед клиентами и обеспечить необходимые транспортные операции, у нас не будет другого выбора, кроме как трудоустраивать водителей за рубежом. Компании готовятся к этому – анализируются возможности расширения в Польше, Латвии и других странах“, – цитируется в сообщении глава АМТЛ Повилас Дрижас.

Разница между ранее рассмотренным и ныне предлагаемым максимальным размером квоты составляет около 15 тыс. работников. По подсчетам АМТЛ, такое количество водителей международного транспорта за 2025 год могло бы пополнить госбюджет на 112 млн евро.