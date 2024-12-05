Альянс: о предложении по сокращению квот на прием работников из третьих стран: бизнес будет создавать рабочие места за рубежом

„Литовские международные транспортные компании сталкиваются с серьезной нехваткой водителей. Для того чтобы (мы могли) выполнить свои обязательства перед клиентами и обеспечить необходимые транспортные операции, у нас не будет другого выбора, кроме как трудоустраивать водителей за рубежом. Компании готовятся к этому – анализируются возможности расширения в Польше, Латвии и других странах“, – цитируется в сообщении глава АМТЛ Повилас Дрижас.
Разница между ранее рассмотренным и ныне предлагаемым максимальным размером квоты составляет около 15 тыс. работников. По подсчетам АМТЛ, такое количество водителей международного транспорта за 2025 год могло бы пополнить госбюджет на 112 млн евро.
В АМТЛ подчеркивают, что объемы экспорта грузовых автомобильных перевозок, составляющих треть всего экспорта услуг страны, напрямую зависят от возможности привлечения водителей из-за рубежа. По оценкам, в 2014–2023 гг. экспорт грузового автомобильного транспорта увеличился с 1,6 млрд до 5,8 млрд евро или в 3,6 раза, а количество водителей увеличилось на 42,7 тыс. человек – в 1,9 раза.
По данным Государственной налоговой инспекции, в 2023 году транспортно-складской сектор заплатил 867 млн евро налогов, а за первые три квартала одного лишь 2024 года – почти 792 млн евро. По прогнозам АМТЛ, налоги, уплаченные транспортно-складским сектором за 2024 г., превысят 1 млрд евро, а в следующем году могли бы пополнить госбюджет на 1,2 млрд евро.
Напомним, что с 1 июля, после вступления в силу ужесточенных требований, компаниям, приглашающим иностранцев на работу, разрешено работать только с теми иностранцами, у которых есть временный вид на жительство в Литве. Работодатели, не соблюдающие данные требования закона, на шесть месяцев лишаются возможности предоставлять посреднические письма иностранцам. В настоящее время это ограничение распространяется на 59 компаний.
Кроме того, была введена плата за предоставляемые работодателями посреднические письма – с целью стимулирования более ответственного подхода работодателей к оценке отбора иностранцев. В результате количество подаваемых посреднических писем сократилось примерно на 40%.