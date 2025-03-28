Актуально для владельцев недвижимости: как проверить стоимость имущества?

На первое жилье, в котором человек живет, будет действовать 50% льгота. Будут льготы и для арендуемого жилья, если в нем прописан арендатор.

На имущество стоимостью до 800 000 евро - 1%, а больше 800 000 - 2%.

Однако в скором времени эти ценности изменятся. По сведениям Delfi, имущество стоимостью до 200 000 евро хотят обложить налогом в 0,1%, от 200 000 до 400 000 - 0,2%, от 400 000 до 600 000 – 0,5%.

На данный момент налоги платят жители с имущества стоимостью больше 150 000 евро. За имущество стоимостью 150 000- 300 000 евро налог составит 0,5%, 300 000 -500 000 – 1%, больше 500 000 евро – 2%.

Правящие уверяют, что нужно ввести всеобщий налог не из-за необходимости найти деньги на оборону, а из-за пересчета стоимости имущества, которым займется Центр реестра.

Соцдем Раса Будбергите сказала Delfi, что если ничего не менять, то люди которые сейчас платят налог 500 евро, после пересчета будут платить 2000 евро.

Ценность имущества, с которой надо платить налоги можно найти на сайте ЦР здесь. Для этого надо знать идентификационный номер имущества. Его можно найти здесь, достаточно ввести адрес.

Надо иметь в виду, что нынешние суммы - это результат пересмотра цен в январе 2021 года. Они были получены путем массовой оценки стоимости имущества.