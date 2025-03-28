Актуально для владельцев недвижимости: как проверить стоимость имущества?

На данный момент налоги платят жители с имущества стоимостью больше 150 000 евро. За имущество стоимостью 150 000- 300 000 евро налог составит 0,5%, 300 000 -500 000 – 1%, больше 500 000 евро – 2%.
Однако в скором времени эти ценности изменятся. По сведениям Delfi, имущество стоимостью до 200 000 евро хотят обложить налогом в 0,1%, от 200 000 до 400 000 - 0,2%, от 400 000 до 600 000 – 0,5%.
На имущество стоимостью до 800 000 евро - 1%, а больше 800 000 - 2%.
На заброшенное и неприсматриваемое имущество налог составит 4%.
На первое жилье, в котором человек живет, будет действовать 50% льгота. Будут льготы и для арендуемого жилья, если в нем прописан арендатор.
Минфин пока никакие конкретные предложения не внес.
Правящие уверяют, что нужно ввести всеобщий налог не из-за необходимости найти деньги на оборону, а из-за пересчета стоимости имущества, которым займется Центр реестра.
Соцдем Раса Будбергите сказала Delfi, что если ничего не менять, то люди которые сейчас платят налог 500 евро, после пересчета будут платить 2000 евро.
Ценность имущества, с которой надо платить налоги можно найти на сайте ЦР здесь. Для этого надо знать идентификационный номер имущества. Его можно найти здесь, достаточно ввести адрес.
Надо иметь в виду, что нынешние суммы - это результат пересмотра цен в январе 2021 года. Они были получены путем массовой оценки стоимости имущества.
Среднюю стоимость ЦР пересматривает ежегодно. Новые цены вступят в силу с 1 января 2026 года и будут намного больше нынешних.
Среднюю стоимость имущества можно найти здесь, введите уникальный номер объекта.
Читатель портала Диана рассказала, что по оценке за 2021 год ее квартира в Вильнюсе стоит 40 000 евро, а средняя рыночная стоимость ее квартиры составляет 71 200 евро.
По словам представителя ЦР Лины Канишаускене, предварительные данные по переоценке появятся уже в сентября 2025 года, а в силу они вступят с 1 января 2026 года.
Специалист сказала, что цены на жилье в Вильнюсе и в регионах значительно отличаются.
„Например, типовая квартира 1980 г. площадью 50 кв. м в микрорайоне Шешкине в столице стоит около 100 000 евро, а в Каунасе аналогичная в Эйгуляй – 80 000 евро, в Шяуляй или Утене – около 60 000 евро, а в Йонаве и Шилуте - 50 000 евро“, – сказала она.
Предполагается, что со следующего года цены будут на 80% выше, чем те, которые действуют с 1 января 2021 года.