Акционер Kesko Senukai Артурас Ракаускас покупает банк

„У нас есть четкая идея и план, как, пользуясь нашим успешным опытом в финансовом секторе, возродить банк к новой жизни с учетом высших стандартов устойчивости и прозрачности, при тесном сотрудничестве с Центробанком Литвы.
PayRay - здоровый и перспективный банк с крепкой командой профессионалов, однако вызовы представляют отношение прежних акционеров к регулирующим требованиям в стране“, – сказал Ракаускас.
По его словам, подробные планы развития банка будут представлены позже, когда будет дано разрешение на покупку.
Банка PayRay работает с 2020 г. и предоставляет услуги малому и среднему бизнесу в Литве и Латвии. СМИ сообщают, что акционер банка - зарегистрированный в Люксембурге холдинг 2404 S.A., а конкретно акционерами являются предприниматели итальянского происхождения Луиджи Гранди и Габриэле Балдуччи.
В начале этого года ЦБ Литвы установил разные нарушения законов в деятельности PayRay и недочеты, связанные с учетом, управлением риском кредитования, передачей функций и т.д. За это банку назначили штраф в размере 210 000 евро и ввели разные требования и обязательства.
Ракаускас основал компанию ERA Family Finance специально для управления банком PayRay.
Ракаускас с финским концерном Kesko контролирует крупнейшую в странах Балтии сеть магазинов со стройтоварами, бытовыми товарами и товарами для ремонта Kesko Senukai и э-магазин Kesko Senukai Digital.
20