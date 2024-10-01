2024.10.01 15:35

Акционер Kesko Senukai Артурас Ракаускас покупает банк

 
ELTA
ru.DELFI.lt
Artūras Rakauskas
Artūras Rakauskas
ФОТО: Organizacijos nuotr.

Компания ERA Family Finance, которой управляет Артурас Ракаускас обратилась в Антимонопольную службу с просьбой разрешить покупку 100% акций банка PayRay Bank, столкнувшегося с санкциями Центробанка Литвы.

„У нас есть четкая идея и план, как, пользуясь нашим успешным опытом в финансовом секторе, возродить банк к новой жизни с учетом высших стандартов устойчивости и прозрачности, при тесном сотрудничестве с Центробанком Литвы.

PayRay - здоровый и перспективный банк с крепкой командой профессионалов, однако вызовы представляют отношение прежних акционеров к регулирующим требованиям в стране“, – сказал Ракаускас.

По его словам, подробные планы развития банка будут представлены позже, когда будет дано разрешение на покупку.

Банка PayRay работает с 2020 г. и предоставляет услуги малому и среднему бизнесу в Литве и Латвии. СМИ сообщают, что акционер банка - зарегистрированный в Люксембурге холдинг 2404 S.A., а конкретно акционерами являются предприниматели итальянского происхождения Луиджи Гранди и Габриэле Балдуччи.

В начале этого года ЦБ Литвы установил разные нарушения законов в деятельности PayRay и недочеты, связанные с учетом, управлением риском кредитования, передачей функций и т.д. За это банку назначили штраф в размере 210 000 евро и ввели разные требования и обязательства.

Ракаускас основал компанию ERA Family Finance специально для управления банком PayRay.

Ракаускас с финским концерном Kesko контролирует крупнейшую в странах Балтии сеть магазинов со стройтоварами, бытовыми товарами и товарами для ремонта Kesko Senukai и э-магазин Kesko Senukai Digital.

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