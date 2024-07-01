airBaltic запустил новое мобильное приложение

Информация о предстоящих рейсах теперь отображается в одном месте, что упрощает просмотр предстоящих поездок. Посадочные талоны также теперь доступны в приложении. Кроме того, оно позволяет своевременно получать уведомления о рейсе (например, о начале регистрации) и других важных новостях.