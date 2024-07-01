airBaltic запустил новое мобильное приложение

Информация о предстоящих рейсах теперь отображается в одном месте, что упрощает просмотр предстоящих поездок. Посадочные талоны также теперь доступны в приложении. Кроме того, оно позволяет своевременно получать уведомления о рейсе (например, о начале регистрации) и других важных новостях.
В новом мобильном приложении улучшен раздел airBaltic Club. Он предоставляет простую информацию о транзакциях, совершенных с использованием баллов, указывает на преимущества определенного уровня членства. Пользователи могут легко отслеживать накопленные баллы, разделять личные профили и профили родственников/друзей, а также вручную добавлять бронирования, если их номер airBaltic Club не был указан в процессе бронирования.
Новое приложение airBaltic заменит предыдущее приложение airBaltic Club, которым ежегодно пользовались более 250 000 человек и через которое ежемесячно совершалось более 5 000 бронирований.би