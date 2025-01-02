airBaltic в летний сезон отменяет несколько тысяч рейсов

Неспособность производителя двигателей своевременно обеспечить техническое обслуживание затронула флот Airbus A220-300 компании airBaltic, что вынудило авиакомпанию адаптировать свою маршрутную сеть и расписание полетов на летний сезон во всех ее базах.

Компания Pratt & Whitney сообщила airBaltic об ожидаемых задержках поставок и в 2025 году, что означает, что часть самолетов „Airbus A220-300“ авиакомпании не сможет выполнять рейсы.

В результате авиакомпания вынуждена прекратить рейсы по 19 маршрутам, а также сократить частоту рейсов по 21 маршруту. В общей сложности будет отменено 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Несмотря на эти вызовы, airBaltic продолжит выполнять большую часть своих рейсов по более чем 70 направлениям в Европе и за ее пределами.