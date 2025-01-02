airBaltic в летний сезон отменяет несколько тысяч рейсов

Неспособность производителя двигателей своевременно обеспечить техническое обслуживание затронула флот Airbus A220-300 компании airBaltic, что вынудило авиакомпанию адаптировать свою маршрутную сеть и расписание полетов на летний сезон во всех ее базах.
Компания Pratt & Whitney сообщила airBaltic об ожидаемых задержках поставок и в 2025 году, что означает, что часть самолетов „Airbus A220-300“ авиакомпании не сможет выполнять рейсы.
В результате авиакомпания вынуждена прекратить рейсы по 19 маршрутам, а также сократить частоту рейсов по 21 маршруту. В общей сложности будет отменено 4670 рейсов, что затронет примерно 67 160 пассажиров. Несмотря на эти вызовы, airBaltic продолжит выполнять большую часть своих рейсов по более чем 70 направлениям в Европе и за ее пределами.
Как и многие другие авиакомпании по всему миру, airBaltic столкнулась с внешними факторами, которые невозможно полностью контролировать, включая проблемы глобальных цепочек поставок и ограничения в техническом обслуживании двигателей, указывает компания.
Авиакомпания предлагает пассажирам, которых затронет отмена рейсов, изучить возможность изменить бронирование или, при необходимости, получить полный возврат средств. airBaltic продолжает тесно сотрудничать с Pratt & Whitney, чтобы решить проблему задержек в техническом обслуживании и найти устойчивое решение.
Пассажиров, чьи рейсы были отменены, призывают проверить бронирование на сайте компании, где они могут выбрать альтернативные рейсы airBaltic или запросить полный возврат средств. Для получения дополнительной помощи пассажиры могут связаться с колл-центром airBaltic. Если билеты были приобретены через сторонние интернет-порталы, необходимо обратиться к соответствующему продавцу билетов.
Ранее сообщалось, что в первой половине прошлого года, не учитывая деятельность ACMI, „airBaltic“ выполнила примерно 22 тысячи рейсов.