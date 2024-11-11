2024.11.11 13:57

AirBaltic продолжает расти: новые рекорды в октябре и увеличение числа рейсов

 
ru.DELFI.lt
ELTA
“airBaltic“ avialinijos
“airBaltic“ avialinijos
ФОТО: Dainius Labutis | Elta

В октябре балтийская авиакомпания airBaltic установила новые рекорды пассажиропотока и коэффициента загрузки. В прошлом месяце авиакомпания, на всех своих базах, перевезла 470,8 тыс. пассажиров, что на 11 проц. больше, чем в прошлом году. Между тем, коэффициент загрузки компании достиг 84,1 проц. – это на 5,7 процентных пункта больше, чем в прошлом году.

„Данные цифры свидетельствуют о том, что в октябре пассажиропоток был самым высоким за всю историю авиакомпании. Кроме того, airBaltic выполнила 4160 рейсов со всех своих баз, т. е. на 2 процента больше, чем в октябре 2023 года“, – говорится в пресс-релизе компании.

Также отмечается, что в прошлом месяце airBaltic в Литве перевезла 70 тыс. пассажиров и выполнила 705 рейсов – это на четверть больше пассажиров и на 18 проц. больше рейсов, чем за аналогичный прошлогодний период.

„За последние месяцы мы установили множество рекордов по количеству ежемесячных рейсов, как за один месяц, так и за всю историю airBaltic, что свидетельствует о нашем постоянном росте. Недавно мы запустили девять новых маршрутов на предстоящий зимний сезон из всех трех стран Балтии и завязали новые партнерские отношения с известными авиакомпаниями. Таким образом, мы стремимся продолжить нашу историю роста и обеспечить лучшее глобальное сообщение из региона в другие страны мира“, — говорит президент и генеральный директор airBaltic Мартин Гаусс.

По оценкам, в этом году airBaltic перевезла в Литве 642 тыс. пассажиров и выполнила 6,5 тыс. рейсов.

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