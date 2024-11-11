AirBaltic продолжает расти: новые рекорды в октябре и увеличение числа рейсов

„Данные цифры свидетельствуют о том, что в октябре пассажиропоток был самым высоким за всю историю авиакомпании. Кроме того, airBaltic выполнила 4160 рейсов со всех своих баз, т. е. на 2 процента больше, чем в октябре 2023 года“, – говорится в пресс-релизе компании.

Также отмечается, что в прошлом месяце airBaltic в Литве перевезла 70 тыс. пассажиров и выполнила 705 рейсов – это на четверть больше пассажиров и на 18 проц. больше рейсов, чем за аналогичный прошлогодний период.