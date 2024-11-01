AirBaltic представила два новых маршрута из Вильнюса

„Мы полны решимости продолжить рост в Вильнюсе и укрепление наших позиций как основы литовских сообщений. Новые направления в Дюссельдорф и Осло-Торп будут удовлетворять разнообразные потребности клиентов в поездках, включая городской отдых, изучение природы и деловые поездки. Кроме того, недавно мы объявили о планах открыть в предстоящем летнем сезоне рейсы по семи новым направлениям из Вильнюса - это самое большое количество новых маршрутов, когда-либо открывавшихся из литовской столицы за один сезон“, - сказал управляющий сетью airBaltic старший вице-президент Томас Рамдал.



„Дюссельдорф является одним из важнейших экономических центров Германии, поэтому прямая связь Вильнюса с этим городом будет существенно способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами. Это направление не только предоставит больше возможностей для пассажиров, но и соответствует нашей стратегической цели по развитию связей с Германией. Мы рады, что можем предложить еще одно качественное сообщение, что важно как для бизнесменов, так и для путешественников“, — сказал Томаш Житикис, руководитель отдела развития полетов литовских аэропортов.