AirBaltic представила два новых маршрута из Вильнюса

„Мы полны решимости продолжить рост в Вильнюсе и укрепление наших позиций как основы литовских сообщений. Новые направления в Дюссельдорф и Осло-Торп будут удовлетворять разнообразные потребности клиентов в поездках, включая городской отдых, изучение природы и деловые поездки. Кроме того, недавно мы объявили о планах открыть в предстоящем летнем сезоне рейсы по семи новым направлениям из Вильнюса - это самое большое количество новых маршрутов, когда-либо открывавшихся из литовской столицы за один сезон“, - сказал управляющий сетью airBaltic старший вице-президент Томас Рамдал.
„Дюссельдорф является одним из важнейших экономических центров Германии, поэтому прямая связь Вильнюса с этим городом будет существенно способствовать укреплению сотрудничества между двумя странами. Это направление не только предоставит больше возможностей для пассажиров, но и соответствует нашей стратегической цели по развитию связей с Германией. Мы рады, что можем предложить еще одно качественное сообщение, что важно как для бизнесменов, так и для путешественников“, — сказал Томаш Житикис, руководитель отдела развития полетов литовских аэропортов.
В течение зимнего сезона 2024 года airBaltic выполнит 14 прямых рейсов из Вильнюса в различные страны Европы и предложит разовые рейсы в более чем 80 европейских стран через свою базу в Риге. Кроме того, airBaltic объявила о планах открыть в предстоящем летнем сезоне рейсы из Вильнюса по семи новым направлениям: в Кишинев (Молдова), Ибицу (Испания), Прагу (Чехия), Родос (Греция), Тирану (Албания), Тель-Авив. (Израиль) и Валенсия (Испания).
В начале этой недели airBaltic запустила программу рейсов зимнего сезона 2024 года из Риги в Хургаду (Египет), Инсбрук (Австрия), Мадейру (Португалия), Жешув (Польша) и Шарм-эль-Шейх (Египет). Время полетов нового направления согласовано с рейсами airBaltic из Риги, Вильнюса и Паланги.