2025.02.21 10:16

airBaltic предлагает во время полета скоростной интернет SpaceX Starlink

 
rus.DELFI.lv
AirBaltic lėktuvas
AirBaltic lėktuvas
ФОТО: Ugnė Karaliūnaitė | Delfi

Латвийская авиакомпания airBaltic стала первой европейской авиакомпанией, предлагающей скоростной интернет SpaceX Starlink во время полёта.

Первые самолёты airBaltic Airbus A220-300 уже оснащены интернетом Starlink, а поэтапное внедрение системы в остальные самолёты продолжится в течение 2025 года.

Глава правления airBaltic Мартин Гаусс сообщил агентству LETA, что первый самолет с интернетом уже совершил тестовый полет, а первый рейс с пассажирами до Мюнхена состоится в пятницу.

Гаусс также пояснил, что в настоящее время Starlink установлен на одном самолете, а на следующей неделе будет оборудован еще один самолет. К лету планируется установить скоростной интернет SpaceX Starlink в 25 самолетах, а к концу 2025 года - во всех самолетах национального авиаперевозчика.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии