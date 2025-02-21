airBaltic предлагает во время полета скоростной интернет SpaceX Starlink

Глава правления airBaltic Мартин Гаусс сообщил агентству LETA, что первый самолет с интернетом уже совершил тестовый полет, а первый рейс с пассажирами до Мюнхена состоится в пятницу.

Гаусс также пояснил, что в настоящее время Starlink установлен на одном самолете, а на следующей неделе будет оборудован еще один самолет. К лету планируется установить скоростной интернет SpaceX Starlink в 25 самолетах, а к концу 2025 года - во всех самолетах национального авиаперевозчика.