airBaltic предлагает более 150 рабочих мест

airBaltic предлагает вакансии в различные подразделения, включая пилотов, летных инструкторов, специалистов по летной эксплуатации и коммерческой работе, техников, специалистов по работе с клиентами и другие должности.
Авиакомпания набирает капитанов Airbus A220-300 с соответствующими лицензиями (ICAO и EASA ATPL) и старших вторых пилотов с возможностью повышения до капитана в течение одного года. На обе должности авиакомпания предоставит бонус до уплаты налогов в размере 15 000 евро для капитанов и 10 000 евро для старших вторых пилотов тем, кто пройдет отбор и присоединится к airBaltic до 31 мая этого года.
Авиакомпания также предлагает ряд других вакансий, среди которых глава центра управления операциями и летный инструктор в учебном центре airBaltic, а также аналитик, специалисты по информационным технологиям (IT), финансам, техническому обслуживанию и работе с клиентами.
В то же время Академия пилотов airBaltic принимает новых студентов. В настоящее время в академии обучаются более 160 студентов из стран Балтии и других европейских стран, и уже более 130 студентов после окончания академии присоединились к авиакомпании в качестве вторых пилотов.
В настоящее время в airBaltic работает более 2 800 человек.