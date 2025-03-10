airBaltic предлагает более 150 рабочих мест

airBaltic предлагает вакансии в различные подразделения, включая пилотов, летных инструкторов, специалистов по летной эксплуатации и коммерческой работе, техников, специалистов по работе с клиентами и другие должности.

Авиакомпания набирает капитанов Airbus A220-300 с соответствующими лицензиями (ICAO и EASA ATPL) и старших вторых пилотов с возможностью повышения до капитана в течение одного года. На обе должности авиакомпания предоставит бонус до уплаты налогов в размере 15 000 евро для капитанов и 10 000 евро для старших вторых пилотов тем, кто пройдет отбор и присоединится к airBaltic до 31 мая этого года.