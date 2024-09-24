airBaltic планирует принять на работу более 200 сотрудников

В настоящее время airBaltic предлагает 120 вакансий бортпроводников, по 40 в каждой из балтийских столиц - Риге, Таллине и Вильнюсе.
Авиакомпания также набирает капитанов Airbus A220-300 с лицензиями ICAO и EASA ATPL и старших вторых пилотов, которым будет предложена возможность повышения до капитана в течение одного года.
Специалистам, которые пройдут квалификационный отбор и присоединятся к airBaltic в период с 1 сентября 2024 года по 31 мая 2025 года, авиакомпания предоставит брутто-премию в размере 15 000 евро для капитанов и 10 000 евро для старших вторых пилотов.
Кроме того, в техническом отделе airBaltic открыты различные вакансии, в том числе для авиамехаников с опытом работы в авиации, сертифицированных авиатехников B1 или B2, механиков по восстановлению интерьера самолета и других.
Авиакомпания также предлагает ряд офисных вакансий, в том числе в области управления доходами, маркетинга, информационных технологий, в отдел кадров, летной эксплуатации и других областях.
Недавно airBaltic объявила о планах дальнейшего расширения в странах Балтии, открыв новые базы бортпроводников и пилотов в Таллинне и Вильнюсе. Кроме того, с января следующего года airBaltic повысит заработную плату и улучшит график работы экипажа, увеличив количество выходных дней.